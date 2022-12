Anna Thalhammer wird Chefredakteurin des "Profil"

Die prominente "Presse"-Chefreporterin übernimmt mit Anfang März die redaktionelle Leitung des Magazins.

Vor einer Woche kündigte Christian Rainer nach beinahe einem Vierteljahrhundert als Chefredakteur des "Profil" seinen Rücktritt an - nun wird bekannt gegeben, wer ihm nachfolgt: Anna Thalhammer. Die "Presse"-Redakteurin übernimmt mit 1. März die redaktionelle Leitung des Magazins. Die Entscheidung für die 37-jährige Oberösterreicherin soll Montagmittag bekannt gegeben werden.

Die prominente "Presse"-Chefreporterin, die sich als Aufdeckerin einen Namen machte, übernimmt in einer schwierigen Zeit. Und führt das Magazin vielleicht zurück zu alten Stärken: Immerhin hatte es lange Zeit den Nimbus des Aufdeckerblattes. In den vergangenen Jahren bröckelte die Position, das Heft wurde dünner. Die Auflage sank auf zuletzt 42.000 verkaufte Exemplare, die Reichweite halbierte sich in den vergangenen 25 Jahren auf 3,3 Prozent, die Redaktion schrumpfte auf etwa 30 fixe Journalistinnen und Journalisten.

Thalhammer begann ihre journalistische Laufbahn als freie Mitarbeiterin beim "Kurier“. Ab 2012 arbeitete sie als Chronik-Redakteurin bei der Gratiszeitung "Heute“, 2015 startete sie bei der "Presse". Hier deckte sie in zahlreichen politischen Affären Sachverhalte auf - etwa in der Causa Ibiza, der Silberstein-Affäre oder der ÖVP-Chat-Affäre.

Weitere Änderungen beim "Profil": "Kurier"- und Mediaprint-Geschäftsführer Thomas Kralinger zieht sich mit Jahresende aus der Geschäftsführung des "Profil" zurück, das 2019 von der Verlagsgruppe News wieder ganz an den Kurier gegangen ist, der mehrheitlich der Raiffeisen-Gruppe gehört. Ihm folgt Richard Grasl. Er leitet als Vizechefredakteur des "Kurier" dessen Digitalredaktion und war einst Favorit der ÖVP für den Posten des ORF-Generaldirektors.

