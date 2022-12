ORF-Redaktionsrat fordert Suspendierung von Landesdirektor Ziegler

(c) imago

Eine Kommission soll die Vorwürfe gegen den Direktor des Landesstudios Niederösterreich untersuchen. In der Zwischenzeit soll eine „untadelige Person“ seine Aufgaben übernehmen.

E-Mails und Chatnachrichten aus den Jahren 2015 bis 2021, als Robert Ziegler als Chefredakteur des ORF Niederösterreich tätig war, zeichnen ein Bild der systematischen Interventionen – und schlagen politische wie mediale Wellen. Nach Rücktrittsaufforderungen am Wochenende, folgen mit Wochenbeginn nun offenbar erste Taten: Der ORF-Redaktionsrat fordert die sofortige Suspendierung von Ziegler. „Es geht dabei nicht um eine Vorverurteilung Zieglers, sondern um möglichst weiteren Schaden vom ORF und der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des Landesstudios abzuhalten“, heißt es in einer entsprechenden Aussendung. „Es besteht sonst die Gefahr, dass die Causa Ziegler und damit der ORF zum bestimmenden Thema des Wahlkampfes in Niederösterreich wird.“

Ein Naheverhältnis zwischen einem Chefredakteur und einer politischen Partei sei für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seiner Verpflichtung zur Unabhängigkeit „nicht akzeptabel“, wird auf Matthias Schrom verwiesen, der erst im November als ORF-TV-News-Chefredakteur zurücktrat, nachdem Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache öffentlich geworden waren. Diejenigen, die Missstände in der Redaktion an die Öffentlichkeit bringen, dürften nun dafür nicht bestraft werden, mahnte der Redaktionsrat unter Vorsitz von Dieter Bornemann.

Worum geht es konkret? Wie die „Presse“ berichtet hat, soll Ziegler als Chefredakteur Wünsche der Politik an Mitarbeiter weitergegeben und ihre Umsetzung zuweilen auch gegen den Willen der Redakteure durchgesetzt haben. So ließ er Beiträge und Online-Artikel nachträglich abändern, veranlasste die Verwendung bestimmter, aus ÖVP-Pressetexten stammender Formulierungen und gab den Journalisten im Vorfeld ihrer Berichterstattung klare Richtlinien, mit welchen Inhalten und Personen die Beiträge zu füllen seien. Das bestätigen auch Gespräche zwischen Mitarbeitern des Landesstudios und der „Presse“.

Ziegler selbst wies die am Freitag aufgekommenen Vorwürfe umgehend zurück: „Entscheidungen über die Berichterstattung fallen ausschließlich nach journalistischen Kriterien“, teilt er mit. Es handele sich um „diffuse Vorwürfe“ gegen seine Person, obgleich er seine Arbeit als Chefredakteur „nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt“ habe. Seitens der Redakteurssprecher des ORF-Landesstudios Niederösterreich hieß es am Wochenende, es dürfe zu keiner „pauschalen Vorverurteilung der gesamten Redaktion kommen“, die Vorwürfe „sollen und müssen“ untersucht werden.

Untadelige Person soll Zieglers Aufgaben übernehmen

Der Aussendung des ORF-Redaktionsrats vom Montag zufolge dürfte das nun tatsächlich geschehen. Eine entsprechende Kommission soll eingerichtet werden, Zieglers Aufgaben in der Zwischenzeit „von einer untadeligen Person übernommen werden“.

(hell)