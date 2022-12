Das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft ist geschlagen. Ein würdiges Finale mit Spannungsfaktor sorgt online für unterhaltsame Video- und Bild-Reaktionen.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist zu Ende. Argentinien holt sich im Elfmeterschießen den goldenen Pokal, zum dritten Mal in der Fußballgeschichte des südamerikanischen Landes. Selten war ein Finale für die Zuseher so spannend anzuschauen. Die zahlreichen Tore sorgten auch für Emotionen beim argentinischen Kommentator, der sich beim Messi-Tor die Seele aus dem Leib brüllt. „Gooooool“.

Lionel Messi hat mit dem Sieg nun alles irdisch Mögliche im Fußball erreicht und muss sein Trophäen-Zimmer Zuhause erneut renovieren.

Ein arabischer Umhang für den argentinischen Kapitän sorgt unterdessen für Aufregung. Über dem himmelblau-weißen Trikot trug Messi den leicht durchsichtigen schwarzen Umhang mit goldenen Bordüren.

