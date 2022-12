Me-Too-Ikone Alyssa Milano wird fünfzig

Mit „Who's the boss?“ und „Charmed“ feierte sie Schauspielerfolge, weltberühmt wurde sie als Verbreiterin des MeToo-Hashtags vor fünf Jahren. Heute wird Alyssa Milano 50 Jahre alt.

Im Oktober erst erinnerte die US-Schauspielerin Alyssa Milano an das Jubiläum ihres folgenschweren #MeToo-Tweets, jetzt feiert sie selbst Geburtstag. Die aus der Fernsehserie „Charmed“ bekannte Schauspielerin wird am 19. Dezember 50 Jahre alt. Bis heute wird sie mit der MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Missbrauch in Verbindung gebracht. Der Tweet, mit dem Milano damals die Welt veränderte, lautete: „Wenn Sie sexuell belästigt oder angegriffen worden sind, schreiben Sie ,me too' als Antwort auf diesen Tweet.“ Die Phrase selbst hat ihren Ursprung bereits zuvor. Aktivistin Tarana Burke hat diese erstmals 2006 benutzt, damals noch im sozialen Netzwerk MySpace.

Milano wurde 1972 in eine amerikanisch-italienische Familie im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Der Vater arbeitete mit Filmmusik, die Mutter war Modedesignerin. Mit nur sieben Jahren ging das junge Mädchen zu ihrem ersten Vorsprechen für ein Musical - und wurde direkt genommen. Von diesem Moment an wusste Milano, dass sie weiter auf der Bühne oder vor der Kamera stehen wollte.

„Who's the Boss?“ und „Charmed“

Der internationale Durchbruch folgte 1984 mit der Erfolgsserie „Wer ist hier der Boss“, bei der Milano bis 1992 in 196 Episoden als Samantha Micelli bekannt wurde. Das Publikum sah der anfangs kleinen Alyssa mit ihrem breiten Grinsen und den langen braunen Haaren beim Erwachsenwerden zu - Milano wurde dabei zu einer Teenager-Ikone der 80er Jahre. Zeitgleich spielte sie auch in mehreren Filmen mit.

Milano im Jahr 1992 an einem Filmset. (c) imago/United Archives

Milano startete in dieser Zeit auch eine äußerst erfolgreiche Musik-Karriere mit Millionen Fans und mehreren Platin-Alben - die allerdings nur in Japan und Südkorea veröffentlicht wurden. Grund dafür: Ein japanischer Produzent sah - so wird es erzählt - ihren Film „Das Phantom-Kommando“ und machte der Jugendlichen kurz entschlossen ein Rekordangebot für mehrere Alben, das Milano annahm. In Amerika ist dieser Teil ihrer Karriere eher unbekannt. 1998 landete sie schließlich ihren zweiten Serienhit: als Phoebe Halliwell in „Charmed“, wo sie eine von drei Schwestern spielte, die herausfinden, dass sie Hexen sind.

#MeToo und Twitter

Bis 2006 feierte Milano mit „Charmed“ große Erfolge und spielte danach in einer Reihe weiterer Serien und Filme mit. Der Höhepunkt ihrer Karriere schien aber vorbei, bis sie mit dem Aufruf, den Hashtag #MeToo auf Twitter zu verwenden, weltweit für Aufsehen sorgte.

Bis heute äußert sich die Schauspielerin regelmäßig zu politischen Agenden auf Twitter, kürzlich kritisierte sie dort erst den neuen Besitzer der Social-Media-Plattform, Elon Musk. Twitter und ihre 3,5 Millionen Follower aber zu verlassen, wie das viele andere Prominente zuletzt getan haben, kommt für sie trotzdem nicht infrage: „Wir können dieses Gebiet nicht abtreten. Es ist wie ein Revierkampf. So sehe ich das“, sagte sie dem TV-Sender ABC.

(APA/red)