WM-Finale bricht alle Google-Rekorde

Es war ein Finale mit allen Finessen. Frankreich und Argentinien haben nichts ausgelassen, bis hin zum Elfmeterschießen. Doch nicht nur am Feld dominierte Lionel Messi; auch in den Suchanfragen.

Die Fußball-WM in Katar ist entschieden. Knapp drei Wochen lang beherrschte die Weltmeisterschaft die Welt. Doch am Finaltag überschlagen sich die Suchanfragen auf Google, wie ein Tweet von Google-Chef Sundar Pichai zeigt. Das Interesse ging am Sonntagabend nochmal richtig durch die Decke. Vor allem über den Spieler des Abends, Lionel Messi, wollten die Nutzer offenbar mehr erfahren und das aus Ländern, die man vielleicht so nicht erwartet hätte.

Die Google-Suche "verzeichnete während des Endspiels des #FIFAWorldCup die höchsten Besucherzahlen seit 25 Jahren, es war, als ob die ganze Welt nach einer Sache suchen würde", schreibt der seit 2008 amtierende CEO.

Ein Blick auf Google-Trends zeigt, wie groß das Interesse war und wonach die Menschen weltweit am Finaltag suchten. War das Interesse an Lionel Messi, dem Sieger des Abends, bereits riesengroß, schlägt der Suchbegriff "Fifa Fußball Weltmeisterschaft" alle Rekorde. Und das vor allem inmitten des Spiels in Nepal, Katar und Bangladesch. Um 17 Uhr unserer Zeit gab es einen nie dagewesenen Ausschlag bei den Suchanfragen.

Aber auch der Held des Abends, Lionel Messi, interessierte die Nutzerinnen und Nutzer. Offenbar galt es, mehr über den Ausnahmespieler herauszufinden. Vor allem in Nigeria, Türkei, Ghana, Finnland und Ungarn, scheint man plötzlich großes Interesse an Messi zu zeigen.

In den meisten Ländern wurde am Finaltag besonders intensiv nach Sendern gesucht, die das Finale live streamten. Und wann der Anpfiff ist. Ein Anstieg im vierstelligen Bereich.

