Signalwirkung, allerdings mit schwacher Verbindlichkeit: Auf diesen Nenner lässt sich die am Montag zu Ende gegangene Biodiversitäts-Konferenz in Montreal bringen.

Möglicherweise war es die Verfügbarkeit des Montrealer Konferenz-Zentrums, welche die Verhandlungen beschleunigt hat: Dem Vernehmen nach war das Palais de Congrès bis Montag sechs Uhr früh gebucht, nicht länger. Wie auch immer: Knapp vor Ablauf dieser Frist vermeldeten die Vereinten Nationen, die die Biodiversitäts-Konferenz organisert haben, ein erfolgreiches Ende des zweiwöchigen Treffens. Das Schlussdokument („Global Biodiversity Framework“, GBF) und fünf Zusatz-Papiere wurden beschlossen, insgesamt 93 Seiten voller diplomatischer Formulierungen.

Die Konvention hat 196 Parteien, von denen 188 in Montreal vertreten waren. Außerdem nahmen der Vatikan und die USA als Nicht-Parteien ander Konferenz teil.

In der offiziellen Aussendung wird dies als Durchbruch und historische Entschließung gefeiert. Die GBF enthält vier General-Ziele und 23 Unter-Ziele. Der Text hat im Zuge der Verhandlungen ein Drittel an Länge eingebüßt. Unter anderem sollen bis 2030 insgesamt 30 Prozent zu Land und 30 Prozent zu Wasser unter Schutz gestellt werden. Derzeit stehen – nach UN-Angaben – 17 Prozent an Land und ein Zehntel der Meere unter Schutz.

Ebenfalls 30 Prozent von Gebieten mit heute beeinträchtigten ökologischen Funktionen sollen renaturiert werden. Einbezogen werden auch Flächn, auf denen der Renaturierungs-Prozess eingeleitet worden sein wird. Der Artenverlust soll bis 2030 gestoppt sein. Überkonsum soll „signifikant“ reduziert werden, die Menge des weggeworfener Lebensmittel soll halbiert werden. Das Risiko für Artenvielfalt und Natur durch Pestizide soll ebenfalls halbiert werden.

Zum Geld: Subventionen, die dem Artenverlust Vorschub leisten, werden in der Schlussaussendung mit „mindestens 500 Milliarden US-$ jährlich“ beziffert, sie sollen „abgeschafft oder abgeändert werden“, wie es heißt; ein Bericht der FAO zu diesem Thema bezioffert solche Subventionen auf 700 Milliarden jährlich.

Für Maßnahmen, die Biodiversität fördern, sollen jährlich 200 Milliarden aufgebracht werden. Für wirtschaftlich schwache Staaten im globalen Süden sollen bis 2025 jährlich 20 Milliarden und bis 2030 dann 30 Mrd. aufgebracht werden, um Biodiversität zu fördern. Der Import invasiver Arten soll bis 2030 halbiert werden, jener von prioritären invasiven Arten überhaupt gestoppt. Zu guter Letzt, so das offizielle Resumée: Große und internationale Konzerne sollen die Auswirkungen ihres Tuns messen und darüber einen Bericht liegen.

„Sollen“ steht im Mittelpunkt