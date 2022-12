Musk-Umfrage zeigt: 57,5 Prozent wünschen seinen Rücktritt

Die Twitter-Nutzer haben abgestimmt, Elon Musk soll gehen. Ein möglicher Nachfolger soll bereits in den Startlöchern stehen.

Eine Umfrage von Elon Musk zur Frage, ob er als Twitter-CEO zurücktreten sollte, hat gezeigt, dass die Mehrheit der teilnehmenden Nutzer der Social-Media-Plattform für den Schritt gestimmt hat, nachdem die Umfrage am Montag endete.

Etwa 57,5 Prozent der Stimmen waren für "Ja", während 42,5 Prozent gegen den Rücktritt von Musk als Twitter-Chef waren, so die Umfrage, die der Milliardär am Sonntagabend startete.

Musk sagte am Sonntag, er werde sich an die Ergebnisse der Umfrage halten, machte aber keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde, falls die Ergebnisse ihn dazu veranlassen.

Über 17,5 Millionen Menschen nahmen an der Abstimmung teil.

Die Aktien von Tesla Inc, dem Elektroautohersteller, dem Musk vorsteht, stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent. Besonders in den letzten Tagen hat die Aktie sehr unter den Eskapaden des Twitter-Chefs gelitten.

Als Elon Musk Ende Oktober Twitter übernahm, kündigte er bereits an, dass seine Chefposition nicht von Dauer sei und ein geeigneter Kandidat nach den Umstrukturierungen übernehmen würde. Wer das nun sein wird, ist weiterhin unklar. Im Netz brodelt die Gerüchteküche und ein Name kursiert bereits als möglicher Kandidat: Jared Kushner. Der Schwiegersohn von Donald Trump. Dass er als möglicher Nachfolger gehandelt wird, liegt wohl auch daran, dass Elon Musk gemeinsam mit Kushner das WM-Finale in Katar besucht hat.

Unabhängig davon, wer Twitter als CEO übernehmen wird, Elon Musk bleibt Inhaber der Plattform und wird somit weiterhin Entscheidungsbefugnisse haben. Eine völlige Trendwende ist also nicht zu erwarten.

(bagre)