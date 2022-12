16-Jähriger soll 13-Jährige in Wien vergewaltigt haben

Der Jugendliche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Er bestreitet alle Vorwürfe.

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag festgenommen worden. Er soll eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Die Tat soll der Polizei zufolge schon am 6. Dezember in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt verübt worden sein. Das Mädchen hätte sich allerdings erst gestern seiner Mutter anvertraut, welche sofort Anzeige erstattet habe, so die Exekutive.

Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Er bestreitet alle Vorwürfe. Der 16-jährige syrische Staatsbürger war dem Opfer nur unter einem falschem Vornamen bekannt. Viele Umstände sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

(APA)