Auf der Jagd nach dem Maier-Rekord

Marco Odermatt siegt in Alta Badia und kann die Punkte-Bestmarken der österreichischen Skilegenden knacken.

Alta Badia. Marcel Hirscher stand sogar am Fuße der Gran Risa. Erstmals in seiner Funktion als Van-Deer-Gründer war der 33-Jährige in Alta Badia bei einem Weltcuprennen seiner Schützlinge vor Ort. Doch trotz beherzter Fahrt seines Aushängeschilds Henrik Kristoffersen war es am Ende Marco Odermatt, der die Siegpremiere der Hirscher-Skifirma vehinderte.

Der Schweizer gewann den zweiten Teil des Riesentorlauf-Doppels in Alta Badia, seine Bilanz nach vier Südtirol-Rennen in fünf Tagen: drei Podestplätze, insgesamt 276 Weltcuppunkte. Auf dem Weg zur Titelverteidigung im Gesamtweltcup kann sich der 25-Jährige nur noch selber schlagen.

Vor allem hat Odermatt längst Kurs genommen auf die einschlägigen Bestmarken. Hirscher hatte seine Fabelsaison 2015/16 mit 1795 Punkten abgeschlossen, ein Schnitt von rund 64 Zählern pro Rennen. Der Eidgenosse schafft in diesem Winter bisher 79,6 Punkte pro Antritt. Während Hirscher damals nach dem elften Saisonrennen in Alta Badia 540 Punkte eingefahren hatte, sind es bei Odermatt nun schon 796.

In dieser Überform ist selbst Hermann Maiers Punkterekord von 1999/2000 in Reichweite: 2000 Zähler. Maier hatte wie Odermatt ebenfalls drei Disziplinen, in denen er um den Sieg fuhr. Doch auch bei Maiers Punkteschnitt aus der Rekordsaison (66,6) hätte Odermatt heuer die Nase vorn. Alta Badia war auch damals das elfte Saisonrennen, mit 760 Punkten reiste Maier ab, Odermatt nun mit 36 mehr. (joe)

Riesentorlauf Alta Badia

1. Marco Odermatt (SUI) 2:38,27 Min.

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,20 Sek.

3. Zan Kranjec (SLO) +0,92

Weiters: 4. Meillard (SUI) +1,32 5. Schmid (GER) +1,38 7. Schwarz (AUT) +1,42 9. Haaser (AUT) +2,31.

Gesamtweltcup: 1. Odermatt 796 2. Kilde (NOR) 525 3. Braathen (NOR) 315.

(joe)