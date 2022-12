(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Eine interne Sitzung am Montag dürfte Ziegler weiter unter Druck setzen. Mitarbeiter bestätigen die von der "Presse" berichteten Vorwürfe.

Redakteure des ORF Niederösterreich bestätigten in einer internen Sitzung die Vorwürfe gegen Landesdirektor Ziegler. Unterdessen regt sich auch in anderen Landesstudios Kritik an den Vorgängen.

Die in Chats und Mails dokumentierten Interventionen auf den ORF Niederösterreich unter dem ehemaligen Chefredakteur und jetzigen Landesdirektor, Robert Ziegler, haben am Montag auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann auf den Plan gerufen: Er kündigte eine Evaluierungskommission an, um die Vorwürfe untersuchen zu lassen. Der ORF-Redaktionsrat hatte zuvor Zieglers sofortige Suspendierung gefordert, um „möglichst weiteren Schaden vom ORF und der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung der Landesstudios“ abzuhalten.

Ob Weißmanns Kommission die Wogen ohne personelle Konsequenzen glätten kann, ist fraglich. Denn die Ankündigung der Kommission dürfte noch vor dem Ende einer internen Sitzung im Landesstudio erfolgt sein, bei der sich Ziegler am Montag erstmals den Redakteuren stellte. In der Sitzung, die rund 1,5 Stunden dauerte, hätten sich nach und nach Mitarbeiter zu Wort gemeldet, die die Vorwürfe bestätigten, wie Teilnehmer berichten. „Die Stimmung ist gekippt“, heißt es zur „Presse“. Ziegler sei dabei immer ruhiger geworden und am Ende wortlos gegangen. „Man hat ihm recht deutlich zu verstehen gegeben, dass es Konsequenzen braucht.“