Weltmeister Messi – und was kommt jetzt?

Mit dem WM-Titel hat Lionel Messi den ultimativen Höhepunkt erreicht. Wie lange wird der Superstar die Fußballwelt noch verzaubern? Bis Sommer bei PSG, vielleicht bald in den USA.

Doha/Wien. In über 1000 Spielen hat Lionel Messi den Fußball gelebt, verzaubert und geprägt. Der Argentinier hat dem Sport so viel gegeben, am Sonntagabend bekam er das Glücksgefühl, das sein linker Fuß so oft bei anderen ausgelöst hat, in geballter Form zurück. Während angefangen von Teamchef Lionel Scaloni rund um ihn allen die Tränen kamen, kostete der 35-Jährige seinen Karrierehöhepunkt mit einem befreitem Lächeln im Gesicht aus. Selten wirkte Messi im Nationaltrikot so gelöst wie nach dem gewonnen WM-Finale gegen Frankreich, nur als ihn Fifa-Präsident Gianni Infantino und Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani für die Pokalübergabe in einen traditionellen Umhang, genannt Bischt, zwangen, entglitten ihm kurz die Mundwinkel.

Während Messi und die Argentinier in der Kabine feierten, huldigten ihm Zehntausende in der Heimat auf den Straßen. Spätestens jetzt wurde er, den ob seines frühen Wechsels nach Europa stets eine komplizierte Beziehung mit dem Nationalteam und dessen Fans verband, auch für die Letzten auf eine Stufe mit dem legendären Diego Maradona gehoben. Die Dramaturgie seiner Karriere hat den ultimativen Höhepunkt erreicht, was also kann für Messi darauf jetzt noch folgen?