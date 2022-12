Elon Musk, der Buhmann des Jahres

44 Milliarden Dollar war Elon Musk die Übernahme von Twitter wert. Seit zwei Monaten hat er das Zepter in der Hand und führt das Unternehmen von einer Krise in die nächste.

Turbulenzen, Emotion, Drama und Entlassungen: Elon Musk hat bei der Twitter-Übernahme nichts ausgelassen. Für 44 Milliarden Dollar hat sich der Neo-bald-Ex-Twitter-Chef in jedes Social-Media-Fettnäpfchen gesetzt; mit Anlauf sogar. Nur knapp zwei Monate nach der Übernahme ließ er über seine weitere Zukunft bei Twitter abstimmen. Und 17,5 Millionen folgten seinem Aufruf und wählten ihn ab. Damit hat der einstige Liebling der Tech-Branche nicht gerechnet.

Rückblick: Sechs Monate lieferte sich Elon Musk mit den Aktionären und der Twitter-Chefetage ein Katz und Maus Spiel. Kauft er, oder doch nicht? Riskiert er gar ein Gerichtsverfahren, das ihn schlussendlich zwingt, den Dienst für 44 Milliarden Dollar zu übernehmen. So weit ließ er es dann nicht kommen: Am 27. Oktober stattete der Neo-Eigner dem Hauptquartier einen Besuch ab. Als Gastgeschenk hatte er sich für ein Waschbecken entschieden - alles für den Wortwitz. "Let that sink in" - lustig, weil „sink" im Deutschen auch Waschbecken heißt. Nun, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, werden sich zu diesem Zeitpunkt wohl zahlreiche Mitarbeiter gedacht haben, als sie einander zwanglos in der hauseigenen Cafeteria austauschten. Am 28. Oktober teilte Twitter der US-Börsenaufsicht offiziell mit, dass es einen neuen Eigner habe. Ein einziger Brief reichte aus, um das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Statt Twitter in ruhige Gewässer zu führen, beschwor Elon Musk einen Sturm herauf, der die Nutzerinnen und Nutzer seit knapp zwei Monaten in Atem hält.

Kaum war er eingezogen, musste die Chefriege ausziehen. Umgehend. Ihnen folgten Tausende langjährige Mitarbeiter nach. Von Zuckerbrot hält Elon Musk wenig und entscheidet sich durchgehend für die Peitsche. Mitarbeiter werden von den Systemen ausgesperrt und bekommen per Mail die Entlassung. Nur um dann zu erkennen, dass es doch zu viele waren und er entscheidende Entwickler wieder zurück braucht.

Das lässt er sein Expertenteam, das sich aus Beratern und Tesla-Entwicklern zusammensetzt, erledigen. Das verlorene Know-How muss zurückgeholt werden. In welcher Form auch immer. Er hat in der Zwischenzeit alle Hände voll damit zu tun, sich in seinem neuen digitalen Zuhause einzurichten. Wäre Twitter sein Wohnhaus, er hätte wohl mit jedem Nachbarn Streit. Selbst mit Autoren-Legende Stephen King legt er sich an. King obsiegt in der hitzigen Diskussion um blaue Häkchen und monatliche Abopreise. Kurz darauf, legte sich Musk mit Apple an, behauptete, der iPhone-Konzern würde Twitter aus dem App-Store schmeißen. Nur um dann wieder das Gegenteil zu behaupten.

Sperren, wohin das Auge reicht

Social-Media-Plattformen folgen alle dem selben Prinzip: sie sind gratis, denn die Nutzerinnen und Nutzer sind das Produkt. Werbung spült das Geld in die Kassen und davon braucht Elon Musk einiges. Der Dienst war teuer. Daher präsentiert er eine wahnwitzige Idee: künftig zahlen die Nutzerinnen und Nutzer für den Dienst und bekommen weiterhin Werbung angezeigt. Nicht mehr so viel, aber doch noch recht ordentlich. Denn: Twitters Prognosen für Werbeeinnahmen sind recht düster.

Während der ungeklärten Übernahme fand eine wichtige Werber-Konferenz statt, wo normalerweise ein Drittel der Werbeeinnahmen fixiert wird. Da unklar war, wie es mit Twitter weitergeht, wollte kein Unternehmen Werbeplätze kaufen. Damit fällt eine wichtige Einnahmequelle weg. Hinzu kommt, dass die großen Autofirmen auch wenig Interesse haben, ihren größten Konkurrenten - nicht vergessen, Musk ist auch noch Tesla-CEO - zu finanzieren. Immer mehr Firmen zogen ihr Werbebudget von Twitter ab.

Unterdessen wütet Elon Musk auf Twitter und hinterlässt dabei viel verbrannte Erde. Der "Verfechter der Meinungsfreiheit" zieht sehr schnell Grenzen, wenn es um seine eigenen Befindlichkeiten geht. Wer sein Twitter-Profil kopiert und unsinnige Botschaften in die Welt posaunt, wird gesperrt. Wer über ihn kritisch berichtet, wird gesperrt oder entlassen. Wer über einen Twitter-Nutzer berichtet, der die Reisen seines Privatjets veröffentlicht, wird gesperrt. Von Musk, jenem Mann, der Sperren immer anprangerte.

Auch die Konkurrenz ist dem CEO ein Dorn im Auge, was eine seiner umstrittensten Entscheidungen zur Folge hat: Elon Musk verbietet das Veröffentlichen von Links, die auf konkurrierende Social-Media-Plattformen führen. "Jegliche kostenlose Werbung" würde entfernt werden, hieß es dazu auf der Support-Seite und auch mit Sperren wurde gedroht.

Eine ungewisse Zukunft

Mittlerweile wurde die Ankündigung wieder entschärft, der Eintrag auf der Twitter-Support-Webseite gelöscht. Und inmitten dieses Chaos wirft Musk also die nächste Bombe und lässt über seine Zukunft bei Twitter abstimmen. Fehlen dürfen dabei natürlich auch die kryptischen und unheilschwangeren Drohungen nicht. Die Nutzerinnen und Nutzer sollten vorsichtig sein, denn "sie könnten bekommen, was sie wollen".

Twitter ist auf hoher See in einem riesigen Sturm gefangen. Und beinahe wirkt es so, als würde der Kapitän sein Schiff gar nicht in ruhigere Gewässer führen wollen. Denn auch wenn Musk 2023 nicht mehr CEO ist, bleibt er Eigner des 300-Millionen-Menschen-Netzwerks. Egal, wer ihm nachfolgt, er wird schlussendlich selbst entscheiden, wie es weitergeht.