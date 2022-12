Der Weltsport Nummer eins am Scheideweg

Katar 2022 hätte eine Zäsur sein können. Stattdessen nimmt das Milliardengeschäft jetzt erst so richtig Fahrt auf.

Noch nie bekam der Fußball so viel Gegenwind zu spüren wie in den vergangenen Wochen. Freilich, Katar 2022 hatte sein sportliches Happy End, ein Jahrhundertfinale mit dem am Ende richtigen Weltmeister. Doch mit dem arabischen Bischt über Messis Siegertrikot war die Empörung schnell wieder zurück. Dieser WM-Titel, er wurde gewonnen in einem Land, in dem Menschenrechte nur eine Meinung sind, in Stadien, die von unterdrückten Gastarbeitern erbaut wurden, und er wurde übergeben von einem Fifa-Präsidenten, der als Inbegriff der Korruption gilt.

Der Befund nach so einem Gipfel des Sportwashings ist eindeutig: Der Spitzenfußball hat sich von seinen Fans entkoppelt. Ob mit einer WM im Fußball-Zwergstaat Katar, dem Vormarsch der Golfstaaten in den europäischen Topligen, den astronomischen Transfersummen, den unerschwinglichen Ticketpreisen und den enormen Lizenzkosten, die das Pay-TV an die Konsumenten weitergibt.