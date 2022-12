Wo Schellhorn irrt und wo ihm zuzustimmen ist

Überlegungen zur optimistischen Zurückweisung des „Klima-Alarmismus“.

Der Autor: Gero Vogl (*1941) studierte Physik an der Universität Wien, habilitierte sich an der TU München. Von 1985 bis 2009 Ordinarius für Physik an der Universität Wien.

Franz Schellhorn ortete am 26. November auf diesen Seiten „Klima-Alarmismus“ bei dem UN-Generalsekretär nach dem schiefgegangenen Weltklimagipfel und Defätismus bei der heranwachsenden Generation: Beides sei aber fehl am Platz. Es brauche mehr Zuversicht und Geld für die Erforschung neuer Technologien, z. B. zu „carbon capture“, leistungsfähigere Batterien und neue Kernkraftwerke. Techniker und Forscher würden das schaffen. Und am 14. Dezember 2022 findet man in allen Zeitungen eine Meldung über einen „Durchbruch“ in der Kernfusionsforschung.

Ich freue mich über Schellhorns Optimismus und über Erfolgsmeldungen von der Forschungsfront, gestatte mir aber eine etwas differenziertere Sicht: Mit dem „Raus aus den Fossilen“ wird unser Strombedarf sehr stark steigen, besonders wenn auch im Verkehr stark auf Elektromobilität gesetzt wird. Der Ausbau der Erneuerbaren Wind und Sonne muss verbunden sein mit intensiver Forschung an Speichermöglichkeiten für deren schwankenden Strom. Ein erhoffter Erfolg wird halt noch einige Jahre auf sich warten lassen; bisher ist vieles Wunschdenken, was sich meines Erachtens besonders eklatant an dem Hype um Wasserstoff zeigt. Zu glauben, die klugen Forscher und die erfindungsreichen Techniker kriegen das schon hin, ist aber eine vage Hoffnung. So weit kann ich Schellhorns Optimismus nicht teilen.