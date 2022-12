Staatsanwälte kontrolliert man nicht

(c) Peter Kufner

Zum Vorschlag einer neuen Bundesanwaltschaft.

Der Autor: Andreas Pollak (*1983) ist Partner bei der auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Anwaltskanzlei PetschePollak RA in Wien.

Seit einigen Jahren wird in Österreich eine Kontroverse über die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften geführt. Auch beim neuesten Vorschlag zur Generalanwaltschaft wird ein wichtiges Detail übersehen: Das Bundesverfassungsgesetz definiert die Staatsanwaltschaften als Organe der Gerichtsbarkeit. Mit weitreichenden Folgen, auch für Untersuchungsausschüsse.

Die unabhängige Generalstaatsanwaltschaft wäre eine nicht durch das Volk gewählte, unpolitische, aber gegenüber einzelnen Staatsanwälten weisungsberechtigte oberste Anklagebehörde. So sieht es der jüngste Rohvorschlag der grünen Justizministerin Zadić vor, der überraschend die Unterstützung von VP-Ministerin Edtstadler fand. Grundsätzlich einig ist man sich bis auf einen Punkt: die fehlenden Kontrollmöglichkeiten bzw. die Verantwortung der obersten Anklagebehörde gegenüber dem Parlament. Zeitgleich mit dem Reformvorschlag gibt es aus der Anwaltschaft und der Öffentlichkeit teils vehemente Kritik an so mancher Praxis der Strafverfolgungsbehörden und Rufe nach stärkerer Kontrolle. Bisher verlief die politische Debatte anhand folgender Linien: Links orientierte Politik eher für eine gänzliche Weisungsfreiheit der Strafverfolgungsbehörden, konservative Lager tendenziell für ein Weisungsrecht des jeweiligen Bundesministers.