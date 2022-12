Entgegen den eigenen Aussagen in den Nutzungsbedingungen, soll Epic Games ("Fortnite") sehr wohl die Daten von Kindern gesammelt haben. Die Einigung muss noch gerichtlich genehmigt werden.

Der Videospielentwickler Epic Games ("Fortnite") zahlt wegen Verstößen gegen Kinder- und Datenschutzgesetze in den USA eine hohe Strafe. Das Unternehmen bestätigte am Montag einen Vergleich über insgesamt 520 Millionen Dollar (490 Mio Euro) mit US-Behörden.

„Epic erhebt keine personenbezogenen Daten von Kindern, ohne die erforderliche Zustimmung der Eltern einzuholen, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen, wie beispielsweise dem U.S. Online-Datenschutzgesetz für Kinder (Children's Online Privacy Protection Act, „COPPA“)“, heißt es in den Nutzungsbedingungen des Spiele-Herstellers. Doch genau das wirft die Verbraucherschutzaufsicht FTC Epic vor. Das Unternehmen soll unerlaubt Daten von "Fortnite"-Nutzern im Alter von unter 13 Jahren gesammelt und sie überdies- ohne die Eltern zu benachrichtigen - zu unbeabsichtigten Transaktionen in dem Online-Videospiel verleitet zu haben.

Außerdem habe das Unternehmen Kinder durch die Zulassung von Sprach- und Textnachrichten von Fremden Gefahren im Internet ausgesetzt. Stichwort: Cybergrooming. Mit dem Vergleich sollen zwei FTC-Verfahren beigelegt werden. Die Einigung muss noch gerichtlich genehmigt werden.

(APA/bagre)