Italien liefert bei Reichsbürger-Razzia verhafteten Deutschen aus

Der Ex-Bundeswehroffizier war am 7. Dezember nahe Perugia festgenommen worden.

Italien liefert den bei der "Reichsbürger"-Razzia festgenommenen Ex-Offizier der Bundeswehr an Deutschland aus. Ein Gericht in der mittelitalienischen Stadt Perugia fällte am Montag eine entsprechende Entscheidung, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Gegen den 64-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Polizeibeamte hatten den früheren Kommandosoldaten am 7. Dezember in einem Hotel in Ponte San Giovanni nahe Perugia festgenommen.

Die Behörden erhielten nach eigenen Angaben zuvor Hinweise, dass sich der Mann in Italien befand, und überwachten ihn seitdem. Als die deutsche Strafverfolgung den europäischen Haftbefehl ausstellte, schlug die Polizei zu und nahm ihn fest.

Bei der Großrazzia in der "Reichsbürger"-Szene in elf deutschen Bundesländern, Österreich und Italien ließ die Bundesanwaltschaft insgesamt 25 Menschen festnehmen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte.

(APA/dpa)