Ehrgeiziges Ziel zum Schutz der Erde

Verhandler sehen in der Abschlusserklärung der UN-Konferenz in Montreal ein „historischen Ergebnis“, Umweltschutzorganisationen „faule Kompromisse“ .

Nach zweiwöchigem harten Ringen hat sich die Staatengemeinschaft auf ein neues weltweites Abkommen für den Erhalt der Natur geeinigt. Es legt fest, dass bis 2030 jeweils 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden muss.

Allerdings weist das Abkommen auch Schwachstellen auf. In die Freude über die Einigung in vielen wichtigen Bereichen des Naturschutzes mischten sich daher auch Mahnungen, dass nur bei einer konsequenten Umsetzung und „Nachschärfen“ das Artensterben gestoppt werden kann.

Die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler zeigte sich am Montagmorgen erfreut und erleichtert. „Die Einigung auf der Weltbiodiversitätskonferenz sendet ein historisches Signal in die Welt. Wir machen den Schutz unserer Artenvielfalt - unserer Lebensgrundlage - zur Priorität.“ Man wolle künftigen Generationen einen intakten und lebenswerten Planeten übergeben. „Jetzt beginnt die Arbeit der Umsetzung“, betonte die Ministerin.