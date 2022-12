Für Donald Trump könnte es eng werden

Donald Trump am 6. Jänner 2021: Nach seiner Rede vor dem Weißen Haus stürmten seine Anhänger das Kapitol in Washington, D. C.

Der U-Ausschuss zum Sturm aufs Kapitol wird wohl empfehlen, Ex-Präsident Trump strafrechtlich verfolgen zu lassen. Ihm blüht eine turbulente Woche, in der unter anderem seine Steuererklärungen veröffentlicht werden könnten.

Vor zwei Jahren, am 19. Dezember 2020, twitterte der damalige US-Präsident, Donald Trump, er wünsche sich von seinen Anhängern, dass diese nach D. C. kämen und „wild“ gegen das Wahlergebnis protestierten. Das Wahlergebnis, das den Demokraten Joe Biden zum nächsten Präsidenten machte – und Trump zum Verlierer.

Zwei Jahre später geht in D. C. nun die politische Untersuchung von Trumps Handlungen rund um die Wahl 2020, im Speziellen rund um den Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021, zu Ende. Nach 18 Monaten. Die Kommission sollte am Montag um 13 Uhr Ostküstenzeit ihren Abschlussbericht vorlegen. US-Medien berichteten am Wochenende übereinstimmend, dass das Komitee dem Justizministerium eine strafrechtliche Verfolgung Trumps empfehlen will. Und zwar in drei Punkten: Trump habe einen Coup gegen die Regierung angestiftet; einen offiziellen Vorgang behindert; und habe in einer Verschwörung einen Betrug der Vereinigten Staaten geplant. Ein historischer Zug.