Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

U-Ausschuss empfiehlt Anklage gegen Trump: Der U-Ausschuss zum Sturm aufs Kapitol fordert im Abschlussbericht eine strafrechtliche Verfolgung Donald Trumps in vier Punkten. Der Ball liegt nun bei der Justiz. Mehr dazu

Trump-Show geht in die Verlängerung: Es sei nicht das Finale, das sich Donald Trump für seine politische Karriere erhofft hat, schreibt unsere USA-Korrespondentin Elisabeth Postl in ihrer Morgenglosse: Das Justizministerium könnte strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn einleiten. Für alle Beteiligten - Trump, Republikaner, ja ganz Amerika - heißt es jetzt: Augen zu und durch. Mehr dazu

Russland hat "kein Interesse" an Einverleibung von Belarus: "Russland hat kein Interesse daran, irgendjemanden zu schlucken, das würde einfach keinen Sinn ergeben", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag bei einer Pressekonferenz in Minsk auf die Frage eines Journalisten. Mehr dazu

ORF NÖ - Ziegler gibt Agenden an Ingrid Thurnher ab: Nach einer Sitzung im Landesstudio des ORF Niederösterreich gibt Landesdirektor Ziegler die aktuelle Berichterstattung an ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher ab. Mehr dazu

ORF NÖ - eine Anleitung für politische Einflussnahme: Ein "Presse"-Podcast über einen Präzedenzfall für politische Einflussnahme, ein falsches Verständnis von Journalismus und was sich politisch ändern muss. Julia Wenzel spricht über dubiose Gepflogenheiten im ORF Niederösterreich und vergleichbare Methoden in anderen Landesstudios. Mehr dazu

Vassilakou sagt im Chorherr-Prozess aus: In Wien wird am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt. Befragt werden Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). „Die Presse“ tickert live vor Ort mit. Mehr dazu

Weinstein in drei Anklagepunkten schuldig: Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein haben die Geschworenen in Kalifornien den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Die Strafhöhe wird erst festgelegt. Bereits ein Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung endete 2020 mit einem Schuldspruch in zwei Punkten und einer Haftstrafe von 23 Jahren. Sein Anwaltsteam hat kürzlich Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. Mehr dazu