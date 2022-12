(c) IMAGO/Shotshop (IMAGO/Addictive Stock)

Geschenke einkaufen, das Essen planen, die Wohnung putzen, den Christbaum aufstellen: die Weihnachtszeit ist selten besinnlich und ruhig. Kein Wunder, dass gerade jetzt ein Enten-Simulator die Herzen von mehr als 75.000 Menschen im Sturm erobert.

Die ruhige, friedliche und besinnliche Weihnachtszeit: Wir wünschen sie allen. Nur man selbst scheint von dem Zauber nur selten ergriffen zu werden. Das bestätigt auch eine Studie der Universität Gießen: Ausgerechnet an Weihnachten fühlen sich die meisten gestresster als im restlichen Jahr. "Die Presse" hat ein Spiel ausprobiert, das verspricht, eines der entspannendsten überhaupt zu sein. Und warum Plastikenten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Worum geht`s? Im Prinzip um nichts. Beim Placid Plastic Duck Simulator geht es um nichts. Selbst der Spieler hat eigentlich nichts zu tun. Außer zu entspannen. In den Bewertungen wird aber genau das sehr gelobt. 70.000 Downloads, mehr als 3000 Bewertungen: Spieler schreiben zwar, es sei lächerlich und verdiene dennoch die guten Bewertungen. Es ist die Rede von einer fesselnden und gar dummen Idee. Aber auch davon, dass es extrem gut gemacht ist.

Zwei Euro kostet das Spiel auf Steam und eröffnet kurz nach dem Download eine Szenerie, in die man sich sofort hinein wünscht. Sonne, Meer und ein Pool. In diesem Pool befindet sich zu Beginn eine kleine quietschgelbe Ente. Der Entwickler hinter diesem Spiel hat sich zum Ziel gesetzt, etwas zu entwickeln, das Ruhe und Glück erzeugen soll. Tatsächlich ist es ihm auch gelungen.

Es ist perfekt für die Feiertage, für einen kurzen Ausbruch aus der Hektik. Nur wenige Minuten reichen, um wieder entspannt zu sein. Die Szenerie alleine reicht, aber dann kommt da noch die Radiomusik dazu. Um der einsamen Badeente Gesellschaft zukommen zu lassen, muss sie lediglich angeklickt werden. Sobald das oben rechts angezeigte "Duck Meter" voll ist, purzeln plötzlich weitere Enten in den Pool. In verschiedensten Ausführungen und Mustern tummeln sich diese dann im Pool. Und treiben einfach so dahin. Insgesamt gibt es 47 unterschiedliche Enten, die entdeckt werden wollen. Genau das soll auch der Spieler. Denn bis auf die Kamera lässt sich genau nichts bewegen oder einstellen.

Der Placid Plastic Duck Simulator war als Scherz gedacht und konnte ungeachtet dessen die Spieler im Sturm erobern. Nicht zum ersten Mal, dass eine Geschichte so ausgeht. Denn beim Ziegen-Simulator lief es ähnlich ab und mittlerweile gibt es bereits eine Fortsetzung.