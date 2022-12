Wie die Ukraine ihre Daten vor Russland in Sicherheit bringt

Es sind Terabyte an Daten, insgesamt zehn Millionen Gigabyte, die die Ukraine mit Hilfe von Amazon sichert. Das Backup ist für den Fall einer Niederlage gegen Russland.

Im Februar begann Putin seinen Krieg gegen die Ukraine. Das Land hat sich seitdem gegen den Angriff gestemmt und mit Unterstützung westlicher Länder sogar einige besetzte Gebiete zurück erkämpfen können. Doch was, wenn Russland doch siegt? In Zeiten der Digitalisierung drohen viele wichtige staatliche Informationen verloren zu gehen, oder vernichtet zu werden. Bei der Sicherung dieser Daten war Amazon Web Services ein wichtiger Verbündeter für die Ukraine. Kofferweise wurden Daten gesichert und außer Landes gebracht. Mehr als 10 Millionen Gigabyte.

Amazon hat dem Land auf verschiedenen Wegen seit Beginn des Angriffskrieges geholfen, in Form von Hilfsgütern, Lebensmitteln und Spielzeug. Zudem investierte das Unternehmen 75 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Cloud-basierten Backups, die wichtige Regierungsdaten enthielten, wie das Unternehmen mitteilt.

In sogenannten Snowball Edge Geräten, koffergroße Festplatten, wurden über die polnische Grenze in die Ukraine geliefert. Amazon habe "eine Entscheidung getroffen, die die ukrainische Regierung und Wirtschaft gerettet hat", sagt der 31-jährige Vizepremier der Ukraine und Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov. Denn mit diesen Lieferungen konnten mehr als zehn Millionen Gigbayte ukrainischer Regierungs- und Wirtschaftsdaten gerettet werden. Darunter auch die Daten von 18 ukrainischen Bibliotheken und 27 Ministerien.

„Angespannter Moment am Gepäckband“

Ein Großteil der Daten wurde über sichere Netzwerke zudem in die Cloud übertragen. Die Festplatten werden nun teilweise wieder an Amazon zurückgeschickt, damit diese dort sicher aufbewahrt werden können: „Es ist ein angespannter Moment am Gepäckband“, sagte Maxwell „Los Angeles Times“. „Hier ist die Regierung buchstäblich in einer Kiste", sagt Liam Maxwell, Director of Government Transformation von Amazon Web Services.

Für diesen Dienst wurde das Unternehmen im Juli mit dem ukrainischen Friedenspreis ausgezeichnet.

(bagre)