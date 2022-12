23-Jähriger nach Eierwurf auf König Charles III. angeklagt

(c) REUTERS (RUSSELL CHEYNE)

Der junge Mann darf in der Öffentlichkeit keine Eier mehr bei sich tragen, außer beim Einkaufen. Zudem muss es sich nun vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu sechs Monate Haft.

In Großbritannien ist ein junger Mann angeklagt worden, der im vergangenen Monat im nordenglischen York mehrere Eier auf den britischen König Charles III. geworfen haben soll. Dem 23-Jährigen werde „bedrohliches Verhalten“ zur Last gelegt, erklärte die örtliche Strafverfolgungsbehörde am Montag. Er müsse sich ab Mitte Januar vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann aus York bis zu sechs Monate Haft.

Die Eier, die der Angeklagte auf Charles III. geworfen haben soll, hatten den britischen König nur knapp verfehlt. „Dieses Land wurde mit dem Blut von Sklaven erbaut“, soll der nun Angeklagte damals gerufen haben. Er war kurz darauf wegen des „Verdachts der Störung der öffentlichen Ordnung“ von der Polizei festgenommen und später auf Kaution freigelassen worden.

Keine Eier abseits des Einkaufs

Seine vorübergehende Freilassung war unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass er keine Eier in der Öffentlichkeit mit sich führen durfte, außer beim Einkaufen. Britische Medien hatten damals berichtet, es handle sich um einen Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, der früher für die Grünen kandidiert habe.

Anfang des Monats war Charles III. bei einem Rundgang in der Stadt Luton bei London ebenfalls mit einem Ei beworfen worden. Daraufhin hatten die Beamten einen 28-Jährigen festgenommen, der später auf Kaution freigelassen wurde. Der Mann muss sich ebenfalls im Jänner vor Gericht verantworten.

