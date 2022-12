Noch kein Eislaufen am Neusiedler See möglich

Das Gewässer ist zwar schon teilweise gefroren, an einigen Stellen allerdings noch offen. Es bräuchte Dauerfrost und Windstille.

Wintersportfans müssen sich im Burgenland noch etwas gedulden. Der Neusiedler See ist zwar bereits teilweise gefroren, an vielen Stellen jedoch noch offen und damit nicht offiziell fürs Eislaufen freigegeben. Hierfür bräuchte es über einen längeren Zeitraum tiefe Temperaturen. Auf diese hofft auch der Schiklub Wiesen, der bereits zwei Nächte lang den Hang beschneit hat. Die Wetterprognose hierfür schaut jedoch trüb aus, denn es soll wieder viel wärmer werden.

Am Neusiedler See sind bereits Eisflächen zu sehen, zum Eislaufen eignen sich diese jedoch noch nicht. In den vergangenen Tagen sei es außerdem windig gewesen und durch die Wellen ist die Fläche zu uneben. Für ideale Bedingungen braucht es Dauerfrost und Windstille, hieß es aus dem Tourismusverband Nordburgenland am Dienstag.

„Wir hoffen auf Minusgrade"

Auch im Burgenland wird Ski gefahren - so die entsprechende Kälte herrscht. In Wiesen (Bezirk Mattersburg) wurde vergangene Woche bereits der Skihang beschneit, inzwischen ist es jedoch wieder zu warm, stellte Klubpräsident Lukas Weghofer fest: "Jetzt ist Geduld gefragt, wir hoffen auf Minusgrade." In den nächsten Tagen dürfte es jedoch sukzessive wärmer werden, mit über zehn Grad am Wochenende.

(APA)