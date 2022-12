Beide Pyramiden sind weiß, oder?

Schlossmuseum Linz. Seit vier Jahren ist die aus Russland geflohene Anna Jermolaewa Professorin auf der Kunstuni Linz. Jetzt hat sie eine erste Retrospektive in der Stadt.

Sehen Sie die Pyramiden auf der Abbildung? Sie sind beide weiß. Nein, denken Sie, eine ist doch schwarz! Aber wenn die Mehrheit meinte „beide weiß“, dann spräche die Statistik dafür, dass auch Sie sich dieser Meinung anschließen würden. Sehenden Auges. „Beide weiß“ lautet der Titel dieser aus zwei Objekten bestehenden Installation im Linzer Schlossmuseum, mit der Anna Jermolaewa an ein Experiment der sowjetischen Psychologin Valeria Mukhina aus den Achtzigerjahren erinnert. Diese wollte damit eigentlich Solomon Ash widerlegen, der in den USA schon in den 1950-ern mit ähnlichen Experimenten den Konformitätsdruck eindrücklich bewies.