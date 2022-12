Österreichs erfolgreichste Filme 2022: Zwei Mal Schule

Ein Fantasy-Film und eine Animationskomödie waren die erfolgreichsten österreichischen (Ko-)Produktionen heuer. An Filme wie "Avatar“ kommen sie nicht heran.

Zwei Filme mit Schulbezug stehen heuer an den Spitzenplätzen der Kinocharts 2022 der österreichischen Filme – allerdings (Ko-)Produktionen, darunter ein Fantasy-Film und eine Animationskomödie. Die "Schule der magischen Tiere" hat seit ihrem Filmstart am 14. Oktober des Vorjahres 143.308 Zuschauer ins Kino gelockt. Das ist Platz eins im Kino-Ranking, das von Film Austria bzw. dem Österreichischen Filminstitut mit Stichtag 12. Dezember erstellt wurde. Im September ist der zweite Teil der Kinderbuch-Adaption angelaufen, er findet sich (noch) nicht in der Liste. Im Mittelpunkt der Familienfilme stehen die rothaarige Ida (Emilia Maier) und sprechende Tiere. Auf Platz zwei liegt die Koproduktion "Häschenschule 2", die am 17. März anlief, mit 108.755 Besuchern. Um Ostern zu retten, muss sich darin der Hase Max mit dem Fuchs Ferdinand zusammenschließen.

Platz drei geht an einen Film, der sehr lange Vorproduktionszeit hatte: Marcus H. Rosenmüllers Deix-Animationsfilm "Rotzbub - Willkommen in Siegheilkirchen" verkaufte 99.635 Tickets. Dahinter folgt die Verfilmung von Christine Nöstlingers Kinderbuchklassiker "Geschichten vom Franz" von Regisseur Johannes Schmid. Er kam am 14. April ins Kino und lockte 85.700 Zuschauer an. Auf Platz fünf liegt Österreichs Oscar-Kandidat für die Verleihung im kommenden Jahr: Marie Kreutzers feministisches Sisi-Drama "Corsage“ mit 53.628 Besuchern seit 7. Juli. Darin spielt Vicky Krieps Kaiserin Elisabeth in der Zeit rund um ihren 40. Geburtstag.

Viel diskutierte Filme nicht unter Top Ten

Auf den folgenden Plätzen liegen Thomas Stipsits' Komödie "Love Machine 2" (43.703 Besucher), Adrian Goigingers Mitterer-Verfilmung "Märzengrund" (35.460), Florian Klenks Landwirtschaftsreportage "Der Bauer und der Bobo" (28.822), David Wagners Outing-Drama im Bundesheermilieu "Eismayer" (26.486) sowie Michael Ostrowskis Komödie "Der Onkel" (20.382).

Die Top-Ten komplettieren Ulrich Seidls Schlagersänger-Hommage "Rimini" mit 18.053 Zuschauern sowie das Nobelpreisträgerinnenessay "Elfriede Jelinek. Die Sprache von der Leine lassen" von Claudia Müller (17.011).

Überraschend nicht unter den Top Ten finden sich Filme, über die heuer viel diskutiert wurde: Kurdwin Ayubs bei der Berlinale ausgezeichneter Jugendfilm "Sonne" kam mit 5380 auf Platz 15 der Reihung. Und auch Ruth Beckermanns ebenfalls in Berlin gewürdigtes Sexualitätsprojekt "Mutzenbacher" landete mit 3945 Besucher seit 4. November lediglich auf Platz 19.

150.000 Zuschauer für "Avatar: The Way of Water“

In anderen Dimensionen spielt so manche Großproduktion aus Hollywood. So vermeldete Disney am Montag für seinen Blockbuster "Avatar: The Way of Water" den besten Start eines Werks im laufenden Jahr. Demnach zog das Animationsabenteuer von James Cameron zum Auftaktwochenende mehr als 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die österreichischen Kinos.

