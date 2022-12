VW-Chef Blume baut Vorstand um

Blume sagte, mit der Neuaufstellung werde die Einkaufsfunktion auf Konzernebene sowie in zwei Kernbereichen gestärkt.

Volkswagen-Chef Oliver Blume baut den Vorstand des deutschen Autobauers um. Der bisherige Audi-Einkaufschef Dirk Große-Loheide übernimmt diese Aufgabe für den Gesamtkonzern sowie für die Marke VW, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Sein Vorgänger Murat Aksel wechselt dafür als Einkaufschef zur Nutzfahrzeugtochter MAN.

Blume sagte, mit der Neuaufstellung werde die Einkaufsfunktion auf Konzernebene sowie in zwei Kernbereichen gestärkt. Bei der Volumenmarke VW sowie bei MAN hätten mit Große-Loheide und Aksel zwei krisenerfahrene Spitzenmanager die Verantwortung für die zentrale Aufgabe.

Große-Loheide werde zunächst auch den Einkauf bei Audi weiter leiten, bis seine Nachfolge geregelt werde. Das VW-Eigengewächs ist seit April Einkaufschef bei der Ingolstädter Premiumtochter, nachdem er zuvor schon im Markenvorstand bei Volkswagen für die Beschaffung zuständig war. Seine Karriere hatte er 1990 bei Volkswagen in Wolfsburg begonnen.

Aksel ist seit Jänner 2021 im Konzernvorstand für den Einkauf zuständig. Für ihn sei der Schritt zu MAN eine Rückkehr in die langjährige berufliche Heimat in München, wo er von 2009 bis 2017 für BMW gearbeitet hatte, teilte VW weiter mit. Auf ihn warte bei MAN die Aufgabe, die Teileversorgung angesichts der angespannten Lieferketten für den Hochlauf der Produktion schwerer Nutzfahrzeuge zu sichern. Fehlende Kabelbäume aus der Ukraine hatten MAN nach dem russischen Angriff schwer zu schaffen gemacht; das Unternehmen musste wochenlang die Bänder stilllegen. Der bisherige MAN-Einkaufschef Stefan Gramse wechselt nach Wolfsburg und werde dort in zentraler Funktion für VW arbeiten.

