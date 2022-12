Mithu Sanyal: "Wir zensieren uns selbst"

(c) imago images/Future Image (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Mithu Sanyal schrieb in "Identitti" über die Widersprüche der Identitätspolitik - und widmete mit „Über Emily Brontë“ nun einer Lieblingsautorin ein Buch.

Die deutsche Autorin Mithu Sanyal wird Jurorin beim Bachmann-Wettlesen: Ein Gespräch über ihr Emily-Brontë-Buch, die Rassismus-Debatte um Enid Blyton, journalistische Selbstzensur und warum sie Sibylle Berg nicht lesen kann.

Ab 2023 sitzt, wie am Montag bekannt wurde, in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs eine deutsche Literaturwissenschaftlerin, die selbst eine fabelhafte Autorin ist: Mithu Sanyal landete 2021 mit ihrem Roman „Identitti“ auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. In ihrem neuesten Buch schreibt sie nun sehr persönlich und mitreißend über die englische Autorin Emily Brontë und deren Liebes- und Schauerroman „Wuthering Heights“ („Sturmhöhe“) – ein Lebensbuch, das sie begeisterte, seit sie 15 war. Mit der „Presse“ sprach Mithu Sanyal über die Wildheit dieses Romans und heutige Ängstlichkeit.



Die Presse: Wie viele Ausgaben von „Wuthering Heights“ haben Sie eigentlich?

Mithu Sanyal: Sehr, sehr viele. Ich hab auch viele Ausgaben verschenkt und dann auch wieder zurückerbeten, wenn die Leute sie nicht genug lieb hatten.

Zur Person Mithu Sanyal, geb. 1971 in Düsseldorf als Tochter einer Polin und eines Inders, arbeitete nach dem Studium der deutschen und englischen Literatur als Journalistin (u. a. mit Schwerpunkt Postkolonialismus), bevor sie sich auch als Autorin einen Namen machte. Nach „Identitti“ (2021) ist nun „Über Emily Brontë“ erschienen (Kiepenheuer & Witsch). Ihr Enid-Blyton-Essay erscheint im März im Sammelband „Canceln. Ein notwendiger Streit“ (Hanser).



Es nimmt also auch in Ihrer Bibliothek einen einzigartigen Platz ein?

Ich habe auch mehrere Ausgaben anderer Lieblingsbücher, zum Beispiel von Enid Blytons „Die See der Abenteuer“. Gerade habe ich einen Essay geschrieben, warum bei Enid Blyton zwar vieles schlimm rassistisch, sexistisch und klassistisch ist, warum ich sie aber trotzdem total lesenswert finde. Es gibt diese Abenteuerbuchreihe jetzt auch in Neuauflagen mit den alten Bildern, da gab es einen Skandal, die Bilder seien rassistisch. Der walisische Illustrator dieser wunderbaren Zeichnungen hat auch das Dschungelbuch illustriert, dort kann man noch über Rassismus diskutieren, finde ich, aber diese Abenteuerserie ist einfach hervorragend. Die Bilder werten die Bücher nochmals auf. Enid Blyton ist nämlich eine wunderbare Nature-Writerin, ihr gelingt eine Verbindung von Mensch und Natur, die ich in vielen Kinderbüchern vermisst hab.



Ihnen fehlen in der Literatur oft die Geister, schreiben Sie in Ihrem Buch über Emily Brontë einmal. Wie meinen Sie das?