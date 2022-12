NextGen Academy: „Es gibt kein Unternehmer-Gen“

Die PwC NextGen Academy bietet der nächsten Generation von Familienunternehmer:innen das Rüstzeug für die kommenden Aufgaben. Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich, im Gespräch mit Maximilian Gessler junior, Absolvent der NextGen Academy.

Rudolf Krickl: Lieber Maximilian, du bist Teil einer Unternehmerfamilie und hast im Sommer an der PwC NextGen Academy in Boston teilgenommen. Warum hast du dich für die Academy beworben?

Maximilian Gessler: Nachdem ich noch nicht im Familienunternehmen tätig bin, war es mir ein Anliegen, mich mit anderen NextGens auszutauschen. Bei über 20 Teilnehmer:innen aus 14 Staaten mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen hat sich vor allem gezeigt: Wir alle stehen vor vergleichbaren Herausforderungen.

Rudolf Krickl: Auch ich komme ursprünglich aus einem Familienunternehmen. Daher weiß ich: Der Austausch mit Gleichgesinnten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ist enorm wichtig. Die Academy ermöglicht die Bildung eines langfristigen Netzwerkes, in dem ein vertrauensvoller Dialog stattfinden kann. Darüber hinaus dient die Academy der Wissensvermittlung. Gibt es Gelerntes, das dich besonders inspiriert hat?

Maximilian Gessler: Der Vortrag des Leiters vom Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship zum Thema „Denkweise eines Unternehmers“ ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es gibt kein Unternehmer-Gen – man kann eben alles erlernen. Mit all den möglichen Rückschlägen, die dazugehören. Genau aus diesen soll man aber lernen.

Rudolf Krickl: Die Academy soll auch beitragen, dass NextGens noch schneller ihre Aufgaben in den Unternehmen ihrer Eltern wahrnehmen können. Welche Skills müssen Nachfolger:innen deiner Meinung nach heutzutage mitbringen?

Maximilian Gessler: Wichtig sind strategisches und langfristiges Denken, hohe Integrität und technische Versiertheit. Die Academy hat uns aber auch die Wichtigkeit von Soft Skills verdeutlicht: Kommunikation ist der Schlüssel – das gilt in sämtlichen Bereichen. Als Übung sollten wir unsere eigenen Kommunikationsstile sowie die der Peers anonym bewerten. Die Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung und dem Wirken der eigenen Kommunikation auf andere hat vielen die Augen geöffnet.

Rudolf Krickl: Für Familienunternehmen ist es heute von ganz entscheidender Bedeutung, dass sie die nächste Generation rasch ins Unternehmen integrieren und mitwirken lassen, da diese Personen viel näher an den aktuellen Themen wie zum Beispiel Klimaschutz, Digitalisierung oder Cyberkriminalität dran sind als die Vorgängergeneration. Wie hat dich die Academy dahingehend unterstützt?

Maximilian Gessler: Am letzten Tag sollten wir für uns selbst einen Plan mit gewünschten Punkten und Zielen festlegen – sei es die Anpassung der Unternehmensstrategie, neue Betätigungsfelder oder die Implementierung eines Family Offices. Allein das Niederschreiben hat bei der Visualisierung der eigenen Wünsche und Ziele geholfen und auch dazu geführt, einen Plan für die Mitarbeit im Unternehmen auszuarbeiten.

Rudolf Krickl: Wie bereitest du dich persönlich auf deine Rolle im Familienunternehmen vor?

Maximilian Gessler: Meiner Meinung nach ist das Sohn-Sein oder Tochter-Sein kein Anspruch darauf, im Familienunternehmen arbeiten zu dürfen. Das ist kein Qualifikationskriterium. Aus diesem Grund habe ich fünf Jahre in der Wirtschaftsprüfung Erfahrung gesammelt und bin aktuell in der Beratung tätig. In diesen beiden Branchen hat man die Möglichkeit, in verschiedenste Unternehmen und Strukturen Einblick zu erhalten. Die gewonnen Erkenntnisse kann ich später ins Familienunternehmen einfließen lassen.

Rudolf Krickl: Und abschließend dein Fazit: Würdest du die Academy anderen NextGens empfehlen?

Maximilian Gessler: Ja, allen, die in einem Familienunternehmen tätig sind oder planen, einzusteigen! Die Academy schafft es, interessante und für Familienunternehmen relevante Themen zu beleuchten, gleichzeitig aber den Austausch mit anderen in einer ähnlichen Situation zu fördern.

Rudolf Krickl: Lieber Maximilian, vielen Dank für das Gespräch.