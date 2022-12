Keine Fußballpause nach der WM

Für die WM-Spieler aus den großen Ligen Europas bleibt kaum Zeit zur Regeneration. Vereinzelt wird gar schon gespielt, vergleichsweise gemächlich geht es Österreich an.

Die Frühstarter

In Schottland wurde das WM-Ende angesichts der Nicht-Qualifikation des eigenen Teams und lediglich zehn Spieler-Abstellungen (die meisten, nämlich fünf, für Australien) gar nicht erst abgewartet, schon seit vergangenem Donnerstag rollt dort in der Liga wieder der Ball. Diesen Freitag folgen die Auftaktspiele in der portugiesischen (restlichen Partien ab 28. Dezember), belgischen (ab 26. Dezember) und der türkischen (spielen die Feiertage durch) Meisterschaft.

Die Feiertagsspieler

Bereits ab Dienstagabend ging es auf der Insel mit dem League Cup weiter, am Boxing Day startet die Fortsetzung der Jagd auf Tabellenführer Arsenal. Schon in normalen Zeiten sorgt die Tradition, am 26. Dezember zu spielen, für Kopfschütteln – in diesem dichten WM-Jahr erst recht.