"Lehren aus der Krise": Regierung geht im Jänner in Klausur

Am 10. und 11. Jänner wollen ÖVP und Grüne in Mauerbach die Vorhaben und Schwerpunkte des Jahres 2023 besprechen.

Die türkis-grüne Bundesregierung startet mit einer zweitägigen Regierungsklausur am 10. und 11. Jänner ins neue Arbeitsjahr. In Mauerbach sollen unter dem Thema "Lehren aus der Krise" die Vorhaben und Schwerpunkte des Jahres 2023 besprochen werden, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Schwerpunkt sollen die Bereiche Energiesicherheit, Unabhängigkeit, Energiewende, Wirtschaft und die Sicherheitslage im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sein.

Die Regierung arbeite konsequent daran, die Krisen zu bekämpfen und Österreich unabhängiger und sicherer zu machen, wurde Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zitiert. "Wir wollen in das neue Jahr mit einem klaren Plan starten." Die Bundesregierung habe die Aufgabe, die sich überlagernden Krisen so gut es geht zu bekämpfen, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit Verweis auf die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine.

Auch Oppositionsparteien planen Arbeitstreffen

„2022 ist viel gelungen, aber auch im kommenden Jahr gibt es weiter viele Projekte auf den Boden zu bringen“, so der Tenor. Am Vormittag des 11. Jänner sollen die Ergebnisse der Sitzung im niederösterreichischen Mauerbach den Medien kommuniziert werden.

Auch bei den Oppositionsparteien stehen Anfang Jänner die ersten größeren Arbeitstreffen an: Das SPÖ-Bundesparteipräsidium kommt am 4. und 5. Jänner zur Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen, um sich über "aktuelle Themen" auszutauschen. Die FPÖ veranstaltet am 14. Jänner in Wiener Neustadt ihr traditionelles Neujahrstreffen in der Arena Nova. Sowohl in Niederösterreich als auch in Kärnten finden in Bälde Landtagswahlen statt.

(APA)