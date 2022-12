Von besetzten Baustellen über blockierte Hauptverkehrsadern zu beschmierten Kunstwerken: Die Klima-Bewegung hat sich im letzten Jahr gewandelt.

Tomatensuppe für van Gogh, Kartoffelpüree für Monet, eine Torte für Da Vincis Mona Lisa - es war nur eine Frage der Zeit, bis auch ein österreichischer Meister daran glauben musste: Im November überschütteten Klima-Aktivisten ein Gemälde Gustav Klimts im Wiener Leopold Museum mit einer schwarzen, öligen Flüssigkeit.

Der Vorfall - begleitet von einem großen medialen Aufschrei - war der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die sich schon im Laufe des Jahres abgezeichnet hatte. Die Klima-Bewegung in Österreich hat sich verändert, sie buhlt mit radikaler werdenden Methoden für Aufmerksamkeit - und sorgt damit vor allem für erhitzte Gemüter.

Aber spulen wir noch einmal zurück: Ende 2021 konzentrierte sich das Gros der österreichischen Klima-Aktivisten auf einen Ort im Nordosten Wiens: die Lobau. Dort – oder besser gesagt auf den unweit liegenden Baustellen des Lobau-Autobahn-Zubringers Stadtstraße – wollten man ein Zeichen setzen. Und es lief gut für die Klima-Aktivisten: Mit Zelten und selbst gezimmerten, beheizbaren Holzhütten trotzte man dem Winter, als Bürgermeister Michael Ludwig mit Anwaltsbriefen drohte, waren Sympathie-Bekundungen zahlreich.

2022 sollte sich dies ändern. Es begann damit, dass die Stadt zu bauen beginnen wollte und die Aktivisten kurzerhand hinauswarf. Mithilfe großen Polizei-Großaufgebots wurden die Protestcamps Anfang des Jahres aufgelöst, die Bagger fuhren vor, und die bis dato längste Umwelt-Blockade des Landes war innerhalb von wenigen Stunden Geschichte. Keine schönen Bilder für die selbsternannte „Klimamusterstadt“ – aber auch die waren schnell wieder vergessen. Was also tun? Zurück zu den freitäglichen Klimastreiks à la Greta Thunberg? Wohl nicht. (That's so 2019!)