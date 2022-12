Korruptionsprozess: Zeugin Vassilakou entlastet Chorherr

Die frühere Wiener Grünen-Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou nahm als Zeugin ihren Ex-Parteifreund Christoph Chorherr aus der Schusslinie. Und dozierte über Titel.

Zu den Highlights des Zeugenauftritts von Maria Vassilakou zählte am Dienstag das Relativieren der Rolle des seinerzeitigen Wiener Grünen-Planungssprechers Christoph Chorherr. Und eine Wiedergabe der kleinen Wiener Titelkunde.

Nein, man befasste sich am Dienstag im Gerichtssaal nicht nur mit dem Korruptionsvorwurf, wonach Christoph Chorherr mit der Baubranche gemeinsame Sache gemacht habe. Die frühere Wiener Grünen-Vizebürgermeisterin (sie war von 2010 bis 2019 mit Michael Häupl in einer rot-grünen Stadtregierung) bot auch amüsante Einblicke in alte Gepflogenheiten in und um das Rathaus.