Robert allein zu Haus

Die Szenerie war wohl zu verlockend: Der Christbaum war schon dekoriert, darunter lagen die Geschenkspackerln.

Nur die Kerzen brannten nicht in der Nacht des vierten Adventsonntags in dem Haus in der feinen Upper East Side in Manhattan. Sonst wären das Malheur und das Chaos beim Einbruch in Robert De Niros Townhouse womöglich noch größer gewesen – um nicht zu sagen: filmreif. Statt der Feuerwehr kam die Polizei, um die Einbrecherin, die dabei war, die Geschenke einzusacken, in flagranti zu ertappen. Der Filmstar hatte die Cops vermutlich selbst alarmiert. Hat er sich in der Zwischenzeit versteckt und eingesperrt?

All das erinnert ein wenig an „Kevin allein zu Haus“. An den Blockbuster der 1990er-Jahre, in dem ein gewisser Donald Trump einen Gastauftritt hatte – und in dem Joe Pesci, De Niros kongenialer Filmpartner, einen tollpatschigen Kleinganoven gibt. Ganz gegen sein sonstiges Rollenklischee des cholerischen Mafia-Killers.

Als alles vorbei und die Täterin gestellt war, erschien dann De Niro auf der Bühne. Die Einbrecherin konnte von Glück reden, dass Fiktion und Realität zwei Paar Schuhe sind. In „Der Pate II“, „Taxi Driver“, „Wie ein wilder Stier“ „Good Fellas“ oder „The Irishman“ hätte De Niro kurzen Prozess mit ihr gemacht – nachdem er ihr zuvor zugezischt hätte: „You talkin' to me?“ (vier)

