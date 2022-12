Ska-Sänger Terry Hall mit 63 verstorben

Die Band „The Specials“ gab am Montag das Hinscheiden Halls nach „kurzer, schwerer Erkrankung“ bekannt.

Sein wohl berühmtester Song wird „The Lunatics Have Taken Over The Asylum“ bleiben. Aufgenommen 1981 mit seiner Band „Fun Boy Three“ erzählt es von einer Welt, in der sich alles ins Absurde gedreht hat. Ein Lied, das schmerzlich aktuell geblieben ist. Terry Hall ätzte aber schon als Leadsänger der Specials in den späten Siebzigern gegen den Verfall Großbritanniens, gegen den mutwillig herbeigeführten Niedergang der Arbeiterklasse.

Aufgewachsen in der krisengeschüttelten Automobilstadt Coventry, fiel er früh aus dem Schulsystem. Zum Glück – denn so wurde er zu einer der gewichtigsten Popstars der Insel: bescheiden und entschieden sozialkritisch. Als sich die Specials 2009 wiedervereinten, war Hall zur Stelle. 2019 schafften sie mit dem Album „Encore“ ein Comeback auf Platz eins der UK-Charts. Ihr größter Hit, „Ghost Town“, gilt als Klassiker. Nun gab die Band bekannt, dass Hall nach kurzer, schwerer Erkrankung 63-jährig verstorben ist.