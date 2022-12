Volksoper: Wie man sich die Freiheit ertanzt

Gaunerpärchen, Rotkäppchen und unterdrückte Frauen: Bei der „Plattform Choreografie“ zeigten sechs Mitglieder des Staatsballetts ihr kreatives Potenzial.

Erste Schritte auf neuem Terrain wurden bei der zweiten Ausgabe von „Plattform Choreografie“ sechs Ensemblemitgliedern des Wiener Staatsballetts ermöglicht. Sie hatten die Chance, sich choreografisch zu erproben und die kreativen Ergebnisse auf der Bühne der Volksoper zu präsentieren.

Einen prägnanten, eigenen Stil ließ dabei Trevor Hayden erkennen, der in „Wanted“ einen sinnlichen und mitreißenden Pas de Deux zu Hillbillymusik geschaffen hat. Von Bonnie und Clyde inspiriert, ließ er Iliana Chivarova während einer Hebung weiterlaufen, um die ständige Fluchtbereitschaft des berühmten Gangster-Pärchens anzuzeigen. Es dominierten rasche Bewegungen, die teils an Hakenschlagen erinnerten. In einem ruhigeren Moment ließen die beiden auf dem Rücken liegend ihre Hände auf unterschiedlichste Art zueinanderfinden.