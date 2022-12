Unsere Sprachen verraten, dass wir einst auf Bäumen lebten

(c) imago images / Westend61 (Michael Runkel via www.imago-images.de)

Wie hat Homo Sapiens sprechen gelernt? Menschliche Idiome basieren auf Konsonanten. Tiere äußern sich aber fast nur in Vokalen. Mit einer Ausnahme: die Orang-Utans. Ein Forscher hat diese losen Fäden nun zu einer verblüffend plausiblen Theorie geknüpft.

Ouu, Ouu, Ouu: So macht sich der Gorilla wichtig und klopft sich dabei auf die Brust. Bei Schimpansen und Bonobos, die uns Menschen in vieler Hinsicht am nächsten sind, klingt es nicht viel anders. Für die gesamte Fauna gilt: Wenn sich Tiere in einer Weise äußern, die entfernt an menschliches Sprechen erinnert, dann fast immer mit stimmhaften Vokalen, erzeugt von den Stimmbändern im Kehlkopf. So ist es auch bei den meisten der wild lebenden Menschenaffen. Und das ist reichlich seltsam.

Denn so grundverschieden menschliche Sprachen auch sind, eines ist ihnen allen gemein: Ihr Grundgerüst sind Konsonanten, keine kommt ohne sie aus. Wie aber sind wir zu diesen stimmlosen Lauten gekommen, wenn nicht von den Arten, mit denen wir den größten Teil der Evolutionsgeschichte teilen? Das schien bisher ziemlich rätselhaft. Nun gibt es aber bei den Affen eine Ausnahme: die Orang-Utans in Asien, vor allem auf Sumatra und Borneo. Der Primatenforscher und Evolutionspsychologe Adriano Lameira von der University of Warwick in Großbritannien hat sie 18 Jahre lang beobachtet und belauscht. Er weiß: Aus ihren Mäulern quillt ein reiches Repertoire an Geräuschen, die sich schriftlich als Konsonanten wiedergeben lassen – schmatzen, schnalzen, zischen, prusten und auch Furzartiges.