„Eine unsägliche Situation“: Kušej nimmt sich aus verlorenem Spiel

Am Dienstag zog Martin Kušej per scharfer Aussendung seine Bewerbung für die Burgtheater-Direktion zurück. Indessen verdichten sich die Hinweise auf seine Nachfolge.

Martin Kušej ging am Dienstag in die Offensive. Er zog seine Bewerbung per Aussendung zurück, nachdem ihm vom Kulturministerium definitiv mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag als Burgtheater-Direktor nicht verlängert würde. In letzter Minute sozusagen. Kurze Zeit später ging die Einladung zur Präsentation seines Nachfolgers an die Medien.

Worüber seit Wochen spekuliert wurde, ist so einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe Gewissheit geworden: Dass Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sich beim Burgtheater für eine Neuorientierung entschieden hat. Mit Kušejs konfrontativer Reaktion hätte sie rechnen können. Schon 2008, als er das Rennen um die Burg gegen Matthias Hartmann verlor, sprach er von einem „kulturpolitischen Eklat“ des damaligen Kulturstaatssekretärs, Franz Morak.