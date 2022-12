Stefan Bachmann wird neuer Burgtheaterdirektor

Der Nachfolger von Martin Kušej heißt Stefan Bachmann: Mit ihm kommt ein Schweizer Regisseur, der in Deutschland Karriere machte – und enge Verbindungen nach Wien hat.

Der künftige Direktor des Wiener Burgtheaters heißt Stefan Bachmann. Der Regisseur und Intendant, ein gebürtiger Schweizer, ist seit Langem in Deutschland aktiv, und in Wien kein Unbekannter: Schon oft hat der 56-Jährige hier erfolgreich Stücke inszeniert – nur zuletzt, ausgerechnet in der Ära Kušej, war er hier nicht präsent. Am Mittwochvormittag wurde er von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer offiziell vorgestellt. Martin Kušej, der selbst auf eine Verlängerung seines Vertrages gehofft hatte, zog am Dienstag noch seine Bewerbung zurück.

Stefan Bachmann ist seit 2013 Intendant am Schauspiel Köln. Zuletzt inszenierte er da Molières „Der eingebildete Kranke“ (und sezierte darin auch eine überempfindliche Gesellschaft, als „eine konservative Therapie im besten Sinne“ beurteilte das die „FAZ“). Zu den Höhepunkten seiner Kölner Intendanz zählt die Uraufführung von Daniel Kehlmanns "Tyll" 2018, ein knapp vierstündiger, von der Kritik bejubelter Abend.

Gerüchteweise genannt wurde er schon, als es 2019 um einen neuen Intendanten für das Wiener Volkstheater ging. Damals hieß es, Bachmann wolle das Schauspiel Köln verlassen – nachdem seinem designierten Nachfolger, Carl Philip von Maldeghem (derzeit Chef des Landestheaters Salzburg), aber eine prominent angeführte Protestwelle entgegenschlug, brachte sich Bachmann doch für eine Verlängerung ins Spiel. Dass zuvor über Mobbing-Vorwürfe gegen Bachmann und seine Frau, die Schauspielerin Melanie Kretschmann, berichtet worden war – Ensemble-Mitglieder warfen Bachmann vor, demütigendes Verhalten seiner Frau zu decken, von einer „Angstblase“ war die Rede, Bachmann wies die Vorwürfe zurück, auch einige Mitarbeiter sprangen ihm zur Seite –, war ihm nicht im Weg: Sein Vertrag wurde erst bis 2023, später bis 2026 verlängert.

Lange Stationen in Basel und Köln

Der gebürtige Schweizer (Jahrgang 1966) hatte in Zürich Germanistik und Literaturwissenschaft studiert, nebenbei als Journalist gearbeitet. Danach zog er nach Berlin, wo er nicht nur weiter studierte, sondern auch seine Theaterkarriere begann – etwa mit einer Hospitanz bei Luc Bondy an der Schaubühne Berlin. Nach ersten Schritten in der freien Theaterszene folgten bald Regie-Aufträge an bekannten Bühnen von Bonn bis Hamburg. 1996 wurde er zum Nachwuchsregisseur des Jahres gewählt, 1998, mit 32 Jahren, wurde er Schauspieldirektor am Theater Basel, wo er bis 2003 blieb.

Es folgte eine Zeit, in der er als freier Regisseur tätig war – an Theatern, aber auch im Opernfach. Regelmäßig inszenierte er auch in Wien: 2005 etwa Raimunds „Der Verschwender“ am Burgtheater, 2007 Wajdi Mouawads „Verbrennungen“ am Akademietheater – wofür er einen Nestroy als bester Regisseur gewann. Am Akademietheater inszenierte er unter anderem auch 2010 die „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und 2012 Elfriede Jelineks „Winterreise“ - was erneut mit einem Nestroy prämiert wurde. Seine letzte Wiener Produktion war "jedermann (stirbt)" von Ferdinand Schmalz im Jahr 2018 – als „großartig“ beurteilte die „Presse“ seine Regie, „mit erfreulichem Ernst und einer Prise Humor“ habe Bachmann es geschafft, „Hofmannsthals Pathos ein wenig beiseitezurücken und einen neuen, frischeren Ton anzuschlagen“.

Mit Ausnahmesituationen vertraut

Erfolgreich war er auch anderswo, insgesamt fünf Mal wurden seine Produktionen zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen. 2013 übernahm er schließlich die Leitung in Köln, als Nachfolger von Karin Beier (die im Übrigen auch schon fälschlicherweise als mögliche Burgtheater-Chefin ins Spiel gebracht wurde). Mit Jugendförderung und Avantgardepflege war er dort erfolgreich, während die Konditionen seiner Intendanz nicht die einfachsten waren. Nicht nur wegen Corona: Wegen einer langen Sanierung konnte er das denkmalgeschützte Schauspielhaus am Offenbachplatz nie bespielen, sondern nur in Ausweichquartieren arbeiten. Dabei habe er „große künstlerische Flexibilität bewiesen“, bescheinigten ihm etwa die Grünen, als sein Vertrag zuletzt verlängert wurde.

Die Wiedereröffnung des Haupthauses wird er wohl nicht mehr als Intendant erleben: Mit Herbst 2024 übernimmt er das Wiener Burgtheater, die Zeit bis dahin wird er für die Vorbereitung brauchen. Allzu großzügig bemessen ist sie nicht.

(Red.)