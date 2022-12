Briefing

Selenskij reist nach Washington: Der ukrainische Präsident will US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffs auf sein Land Washington besuchen. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Dienstag, geplant sei ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Offenbar ist auch eine Rede vor dem Kongress vorgesehen. Mehr dazu

Musk stellt Bedingung für Rücktritt als Twitter-Chef: Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, "sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen!", schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmer für seine Ablösung als Firmenchef stimmte. Eine zügige Ablöse ist allerdings nicht in Sicht. Mehr dazu

Neuer Burgtheater-Direktor wird verkündet: Der Nachfolger von Martin Kušej heißt Informationen der „Presse“ und der „ZiB 2“ zufolge Stefan Bachmann: Mit ihm kommt ein Schweizer Regisseur, der in Deutschland Karriere machte – und enge Verbindungen nach Wien hat. Mehr dazu

Es wird scho glei dumpa - wenn Volksverführer regieren: Das populistische Spiel mit Ignoranz und Polarisierung beschert kurzfristige Wahlerfolge, schreibt Michael Laczynski in seiner Morgenglosse. Doch wie eine Analyse der Bertelsmann Stiftung nahelegt, tun sich die in Regierungskanzleien gespülten Demagogen schwer damit, Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Mehr dazu

Wer bestellt, bezahlt - was bringt die Abschaffung der Maklerprovision? Ab 1. Juli 2023 soll die bisherige Regelung fallen, darauf hat sich die Regierung geeinigt. Was bedeutet das für Mieterinnen und Vermieter? Gibt es Schlupflöcher? Und ist die geplante Regelung sinnvoll? Die Fragen beantwortet „Presse"-Immobilienexpertin Madlen Stottmeyer in unserem Podcast. Mehr dazu

Goldwäscherei in Deutschland? Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Suche nach Gold in der Oder. Mehr dazu