Erster Wiener Sieg im Skisprung-Alpencup

Der 18-jährige Louis Obersteiner aus Wien-Donaustadt gewinnt gleich zwei Alpencup-Springen. Das ist einem Wiener in der höchsten internationalen Wettkampfserie für den Skisprung-Nachwuchs aller zehn Alpenländer noch nie gelungen. In Seefeld in Tirol springt der Stadtadler gleich zwei Mal hintereinander mit der Tageshöchstweite zum Sieg.

„Ich bin schon mit einer Riesen-Vorfreude nach Seefeld gefahren, weil ich das Gefühl hatte, ganz vorne mitspringen zu können“, sagt Doppelsieger Louis Obersteiner. "Mit dieser Selbstsicherheit bin ich in die Bewerbe gestartet und jetzt steh’ ich da mit meinen ersten Alpencup-Siegen - und das an einem Wochenende. Genial!“

Schon im ersten Bewerb springt Louis mit 107 Metern zwei Meter weiter als sein slowenischer Verfolger Maksim Bartolj. Und auch im zweiten Springen hält er die Konkurrenz klar auf Abstand. Mit 109 und 107,5 Metern ist er nicht einzuholen. Neben dem Slowenen Bartolj leisten Louis aber auch österreichische Teamkollegen Gesellschaft auf dem Stockerl: Der Kärntner Julijan Smid vom SV Achomitz-Zahomc wird beim ersten Springen Dritter, beim zweiten Springen feiert Österreich mit Louis Obersteiner von den Stadtadlern und Stephan Embacher vom Kitzbüheler Skiclub sogar einen Zweifachsieg vor dem Slowenen Bartolj.

Führender in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung des Alpencups trägt Louis Obersteiner nach sechs von zehn Bewerben als Führender mit mittlerweile 70 Punkten Vorsprung das gelbe Trikot. Es ist aber nicht seine erste Glanzstunde, der Stadtadler macht schon seit einigen Jahren im Skisprung-Nachwuchs auf sich aufmerksam.

Hat gleich zwei Alpencup-Springen gewonnen: Louis Obersteiner. Michael Nußbaumer/Numotion Media

Er war der erste Jugend-Staatsmeister im Skispringen aus Wien, hat als erster Wiener die gesamte Austria Cup-Sprungserie gewonnen und auch die erste Jugend-Olympia-Goldmedaille im Skispringen in die Bundeshauptstadt geholt. Auf dem Skigymnasium Saalfelden holt er sich seit vier Jahren den Feinschliff für seine Sprünge.

Zahlreiche Talente aus Wien

Dass ein Wiener im Skispringen solche Erfolge feieren kann, galt lange als undenkbar. Die Stadtadler als einziger Skisprungclub in Wien und Niederösterreich haben in den letzten Jahren aber etliche Talente hervorgebracht. So hat diesen Sommer mit Sara Pokorny (14) aus Wien-Meidling zum ersten Mal eine Wienerin ein Alpencup-Springen gewonnen. Meghann Wadsak (15) aus der Wiener Innenstadt war in der letzten Saison die erste Wienerin, die den gesamten Austria Cup gewonnen, also die höchste nationale Sprungserie für den Nachwuchs in Österreich. Und bei den Jüngsten waren zwölf Gesamtsiegerinnen und Gesamtsieger der Kindervierschanzentournee der letzten neun Jahre Stadtadler.

Mit diesen Erfolgen kämpft der Verein seit Jahren auch um eine Nachwuchs-Trainingsschanze in Wien im Ganzjahres-Mattenbetrieb. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende zu den nächstgelegenen Schanzen in die Steiermark oder Oberösterreich und trainieren dort im Winter auf Schnee, im Rest des Jahres auf bewässerten Matten.

Die 200 Stadtadler in Wien bauen im Jänner für zwei Wochenenden auch erstmals eine Kinder-Sprungschanze im Ernst Happel-Stadion zum Skisprung-Schnuppern auf. Infos für alle Mädchen und Burschen, die Skisprungluft schnuppern möchten, auf stadtadler.at.

(red.)