Ölkonzern Adnoc übernimmt OMV-Anteile von Staatsfonds Mubadala

Beim teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV kommt es zu einer Veränderung der Eigentümerstruktur. Der langjährige Kernaktionär Mubadala, der Staatsfonds aus Abu Dhabi, verkauft seinen 24,9-Prozent-Anteil an der OMV an die ebenfalls staatliche Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).

Durch diesen Schritt werde sich Adnoc, einer der weltweit größten Erdölproduzenten, auch im Chemiebereich verstärken. Erst im Frühjahr einigten sich Adnoc und Mubadala darauf, dass Adnoc den 25-Prozent-Anteil am Petrochemiekonzern Borealis übernimmt, an dem OMV 75 Prozent hält. "Die Transaktion stellt den nächsten wichtigen Meilenstein für Adnoc dar, um seine ehrgeizige Wachstumsstrategie im Bereich der Chemie im In- und Ausland zu beschleunigen und steht im Einklang mit der langfristigen Investitionsstrategie von Mubadala", teilte das Unternehmen mit.

Größter Aktionär der OMV ist die österreichische Staatsholding ÖBAG, die 31,5 Prozent hält und mit Mubadala seit mehr als 20 Jahren einen Syndikatsvertrag hält.

