ORF-Moskau-Korrespondent Paul Krisai ist „Journalist des Jahres“

Das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ hat abgestimmt: Der ORF wird zum wiederholten Male zur „Redaktion des Jahres“ gewählt. Von der „Presse“ werden Anneliese Rohrer und Köksal Baltaci ausgezeichnet.

Paul Krisai ist ORF-Moskau-Korrespondent und darf sich von nun an auch „Journalist des Jahres“ nennen. Für seine journalistischen Leistungen wurde er in diesem Jahr und erstmals von einer Fachjury des Branchenmagazins „Österreichs Journalist:in“ auf Platz 1 gewählt. Seit Oktober letzten Jahres leitet der 28-Jährige das ORF-Korrespondentenbüro in Moskau. Er liefere „unaufgeregte Analysen trotz schwieriger gesetzlicher Rahmenbedingungen in Moskau“, heißt es vonseiten eines Jury-Mitglieds.

Auszeichnungen gab es auch für die „Presse“: Kolumnistin des Jahres ist Anneliese Rohrer, Köksal Baltaci ist Wissenschaftsjournalist des Jahres. Die „Redaktion des Jahres“ geht auch heuer wieder an den ORF. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die meisten Mitarbeiter in den Top Ten der jeweiligen Ressorts, darunter die Investigativjournalistin des Jahres Ulla Kramar-Schmid, der Kulturjournalist des Jahres Peter Schneeberger, der Außenpolitikjournalist des Jahres Christian Wehrschütz, die Sportjournalistin des Jahres Alina Zellhofer und die Chronikjournalistin des Jahres Lisa Gadenstätter.

Lebenswerk- und Sonderpreis

Jo Kunz wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. „Obwohl er knapp nicht ORF-Generaldirektor geworden ist, kann er stolz auf seine Laufbahn zurückblicken, die abwechslungsreicher nicht sein könnte“, begründet „Journalist:in“-Herausgeber Georg Taitl die Entscheidung.

Ein Sonderpreis geht zudem an Maria Rauch-Kallat. „Die ,Journalist:in‘-Redaktion zeichnet auch Personen aus, die mit ihrem Engagement Journalismus stützen und fördern, ohne selbst Teil der Medienbranche zu sein. Rauch-Kallat ist ein Paradebeispiel dafür“, sagt „Journalist:in“-Herausgeber Johann Oberauer.

Die Bestgereihten der einzelnen Ressorts

Chefredakteur des Jahres: Johannes Bruckenberger, APA

Innenpolitikjournalistin des Jahres: Eva Linsinger, „Profil“

Kolumnistin des Jahres: Anneliese Rohrer, „Presse“

Investigativjournalistin des Jahres: Ulla Kramar-Schmid, ORF

Kulturjournalist des Jahres: Peter Schneeberger, ORF

Außenpolitikjournalist des Jahres: Christian Wehrschütz, ORF

Wirtschaftsjournalistin des Jahres: Renate Graber, „Standard“

Fotojournalistin des Jahres: Barbara Gindl, APA

Medienjournalist des Jahres: Harald Fidler, Standard

Wissenschaftsjournalist des Jahres: Köksal Baltaci, „Presse“

Sportjournalistin des Jahres: Alina Zellhofer, ORF

Unterhaltungsjournalist des Jahres: Michael Pammesberger, „Kurier“

Chronikjournalistin des Jahres: Lisa Gadenstätter, ORF

Aufgefallen 2021: Stefan Lenglinger, ORF

Die „Local Heroes 2022“ der Bundesländer

Vorarlberg: Hanna Reiner, „Vorarlberger Nachrichten“

Tirol: Viktoria Waldegger, ORF

Salzburg: Katharina Maier, „Salzburger Nachrichten“

OÖ: Manfred Wolf, „Oberösterreichische Nachrichten“

NÖ: Benedikt Fuchs, ORF

Steiermark: Petra Prascsaics, „Kleine Zeitung“

Kärnten: Claudia Beer-Odebrecht, „Kleine Zeitung“

Burgenland: Andreas Riedl, ORF

Wien: Michael Pommer, „Kronen Zeitung“

(red)