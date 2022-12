Eine freiwillige Hacker-Armee greift der Ukraine im Kampf gegen Russland unter die Arme. Einerseits, um die eigenen Systeme zu sichern, andererseits, um die Gräueltaten russischer Soldaten zu belegen. Dafür setzt man auf Gesichtserkennung und Künstliche Intelligenz.

Pro-ukrainische Hacker sammeln Informationen über russische Militärangehörige, um die Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld zu unterstützen, kündigt der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, an.

Mitglieder der sogenannten IT-Armee der Ukraine, einer freiwilligen Gruppe von Computerspezialisten, stellen ein "Buch der Henker" zusammen, um russische Soldaten zu katalogisieren, die Ukrainer töten und angeblich foltern, sagte Fedorov in einem Interview mit Bloomberg News. Beamte in Kiew haben Bloomberg zuvor mitgeteilt, dass sie mutmaßliche russische Hacking-Vorfälle als Teil eines Plans zur Verfolgung russischer Befehlshaber vor einem internationalen Gericht dokumentieren. Der Zweck, so Fedorov, sei, "dass jeder verstehen kann, wer in die Ukraine eingedrungen ist und Ukrainer getötet hat".

Einsatz von Gesichtserkennung

"Moderne Technologien helfen uns, russische Kriegsverbrechen zu identifizieren, wie die Gesichtserkennung durch künstliche Intelligenz, die Informationen von öffentlichen Kameras entschlüsselt", sagte er.

Diese Daten helfen auch dabei, Entscheidungen auf dem Schlachtfeld zu treffen, sagte Fedorov. Er lehnte es ab, genau zu sagen, wie dies die Entscheidungsfindung beeinflussen könnte. Die IT-Armee beansprucht für sich, die russischen Dienste seit Beginn des Krieges mit Cyberangriffen gestört zu haben.

In einem Fall hackte eine Gruppe von Freiwilligen der IT-Armee RuTube, eine russische Videoplattform, die einem Unternehmen gehört, das mit dem Gasexportmonopol des Landes verbunden ist, und legte die Webseite eine Woche lang lahm, so Fedorov. Die böswilligen Aktivitäten fielen zeitlich mit dem „Tag des Sieges" zusammen, sagte der Minister. Der russische Nationalfeiertag erinnert an den Sieg des Landes über Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Medienberichten zufolge war die RuTube-Website zu diesem Zeitpunkt drei Tage lang nicht funktionsfähig. "Der IT-Armee gelang es sogar, die Ausweise der RuTube-Mitarbeiter zu hacken, sodass sich diese nicht mehr im Netzwerk anmelden konnten“, sagt Fedorov. Die Gazprom-Media Holding, die Tochtergesellschaft der Gazprombank, die Eigentümerin von RuTube ist, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Doch damit nicht genug. Es gehe auch darum, die russische Bevölkerung über den Angriffskrieg zu informieren. Die Berichterstattung von Außen wurde nahezu unmöglich gemacht. Staatliche Sender und solche, die noch vom Kreml akzeptiert werden, dürfen über die „Spezialoperation“ nur in geringem Ausmaß berichten. Deswegen will die IT-Armee die Bürger darüber hinaus informieren: "Für die Ukraine ist es sehr wichtig, den Russen die Wahrheit zu sagen und die Propaganda zu bekämpfen", sagte Fedorov. "Wir müssen die Unterstützung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und diejenigen, die den Krieg unterstützen, untergraben".

Fedorovs Äußerungen erfolgten, nachdem mutmaßlich vom russischen Staat gesponserte Hacker vor der Bodeninvasion am 24. Februar eine Reihe von Cyberangriffen auf die ukrainische Infrastruktur durchgeführt hatten. Die Angriffe zielten darauf ab, Banken und Regierungswebseiten lahm zu legen, und ihre Vorbereitung dauerte wahrscheinlich zwischen sechs Monaten und einem Jahr, sagte Fedorov. Um die Auswirkungen des Angriffs zu minimieren, schaltete die ukrainische Regierung Webseiten und diia.gov.ua ab, eine App, mit der Bürger Pässe, Führerscheine und Steuerzahlungen speichern können.

„Sie scannen unsere Systeme“

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich ukrainische Beamte bereits monatelang auf derartige Aktivitäten vorbereitet, so Fedorov. Verbündete hatten Kiew vor digitalen Bedrohungen für die Energieinfrastruktur gewarnt und der Regierung geholfen, Schwachstellen zu finden, die die Ukrainer ausbessern konnten, bevor die russischen Hacker aktiv wurden, sagte er. Zudem bekam die Ukraine Hilfe von Amazon, wodurch Regierungsdaten gesichert und in die Cloud geladen werden konnten.

"Wir haben im vergangenen Herbst ein 'Red Team' gebildet und ab November damit begonnen, uns selbst zu scannen und anzugreifen und neue Regeln für die Cybersicherheit einzuführen", fügte er hinzu. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Russische Hacker hatten es auf die ukrainische Energieinfrastruktur abgesehen, was zeitlich mit den Raketenangriffen zusammenfiel, die laut Fedorov zu Stromausfällen im Land führen sollten: "Sie haben versucht, in das Stromnetz einzudringen", sagte er, ohne aus Sicherheitsgründen Einzelheiten zu nennen.

"Die Russen scannen unsere Systeme", sagte er. "Alles könnte uns voraus sein, also müssen wir unsere Kräfte und Erfahrungen sammeln. Wir führen ständig Audits durch."

(bagre/Bloomberg)