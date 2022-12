Zuckerberg einmal mehr im Fadenkreuz der Kartellwächter

Meta muss sich vor den Kartellwächtern für die Übernahme des Virtual-Reality-Startups Within rechtfertigen. „Die FTC hat keinen Fall“, argumentiert Metas Anwalt, nach den finalen Aussagen von Mark Zuckerberg.

Meta ist führender Player in dem Markt mit VR-Brillen und mit seiner Plattform für virtuelle Realität. Meta soll die führende Plattform werden. Das Unternehmen hält an seinen Plänen fest, auch wenn bislang die hohen Ausgaben zu einer großen Kündigungswelle geführt haben. Zudem steht Meta unter Beobachtung der US-Kartellbehörde. Auch die Übernahme des VR-Spezialisten Whithin wird kritisch beäugt. In einer Anhörung versuchte Mark Zuckerberg, diese zu zerstreuen.

Der Meta-CEO erklärte, dass ihn die Tatsache, keine VR-Fitness-App zu haben, keine schlaflosen Nächte bereite. Er hält außerdem fest: der Erwerb des Unternehmens würde durchaus den Wettbewerb ankurbeln und solche Anwendungen verbessern. "Es ist weniger wichtig, dass wir die Erfahrungen besitzen, als dass sie existieren", sagte er bei dem Verfahren in San Jose, Kalifornien. "Indem wir Within übernehmen, denke ich, dass wir ihnen auch helfen können, Pionierarbeit in dieser Kategorie zu leisten" und "andere Unternehmen anzuspornen, die andere gute Dinge in diesem Bereich tun."

Zuckerberg trat in den Zeugenstand, um die Übernahme des Virtual-Reality-Startups Within Unlimited Inc. durch sein Unternehmen gegen eine Kartellklage der Federal Trade Commission zu verteidigen. Seine Aussage am Dienstag ist Teil des Vorstoßes von Meta, die Klage abzuwehren, die darauf abzielt, das Unternehmen an der Übernahme des Herstellers von Supernatural - einer beliebten VR-Fitness-App - zu hindern. Zuckerbergs Aussage folgt auf die des Chief Technology Officer von Meta, Andrew Bosworth, am Vortag.

FTC: Meta verschafft sich unfairen Vorteil

Die Federal Trade Commission behauptet, dass Metas Plan, den Konkurrenten zu kaufen, dem Unternehmen einen unfairen Vorteil auf dem aufkeimenden VR-Markt verschaffen würde. Das Argument ist ein erster Test für die FTC-Vorsitzende Lina Khan und ihre aggressivere Haltung bei der Durchsetzung des Kartellrechts. Am späten Montag verlängerten Meta und Within die Frist für den Abschluss der Übernahme bis Ende Januar, um dem US-Bezirksrichter Edward Davila Zeit zu geben, seine Entscheidung zu treffen.

Die FTC-Anwältin Abby Dennis rief Zuckerberg als Zeugen auf und fragte, ob in der Geschichte der Computertechnik Plattformen und Anwendungen im Allgemeinen "zusammengehören". Sie zitierte Zuckerbergs Aussagen in einer früheren Phase des Verfahrens, in der er laut Dennis sagte, dass Facebook beabsichtige, die meisten Anwendungen für seine Plattform selbst zu entwickeln.

„Wir versuchen nicht, jede App selbst zu entwickeln“

Zuckerberg stimmte zu, dass viele Unternehmen, darunter Google und Microsoft, die wichtigsten Anwendungen für ihre Plattformen selbst entwickeln. "Die Apps halten die Plattform eher zusammen als umgekehrt", sagte er. Er wies jedoch die Behauptung von Dennis zurück, dass die Übernahme von Within eine bedeutende Veränderung für sein Unternehmen darstelle. Facebook und nun auch Meta haben sich auf Apps für Kommunikation und soziale Interaktion konzentriert, sagte er. "Wir versuchen nicht, jede App selbst zu entwickeln", sagte er.

Die FTC verklagte Meta im Juli wegen des Deals und warf dem Unternehmen vor, ein Monopol im Bereich der virtuellen Realität anzustreben, ähnlich wie Facebook Instagram und WhatsApp aufkaufte, um seine Dominanz im Bereich der sozialen Netzwerke auszubauen. Während der Trump-Regierung verklagte die Behörde das Unternehmen mit dem Ziel, diese Geschäfte rückwirkend rückgängig zu machen. Dieser Fall ist noch anhängig.

Die Within-Klage ist das erste Mal, dass die FTC ein Geschäft des Social-Media-Riesen, der in den letzten zehn Jahren mehr als 100 kleinere Unternehmen aufgekauft hat, präventiv in Frage stellt. Technologieunternehmen und Investoren beobachten die Klage genau, da sie befürchten, dass der Fall die Übernahme von Start-ups erschweren könnte.

„Die FTC hat keinen Fall“

In ihrem Schlussplädoyer am Dienstag erklärte die FTC-Anwältin Dennis, dass Meta in den letzten drei Jahren neun Virtual-Reality-Studios erworben hat, darunter drei seit der Ankündigung der Übernahme von Within.

Sie forderte Davila auf, dem Antrag der Behörde auf eine Blockierung der Übernahme durch Meta stattzugeben, da die Behörde ein längeres Verwaltungsverfahren anstrenge, das nächsten Monat beginne. Sie widersprach Metas Argument, dass das Unternehmen von der Übernahme zurücktreten müsse, wenn Davila sich auf die Seite der FTC stelle.

"Das Geschäft ist nur dann tot, wenn Meta es so will", sagte Dennis. Das Gericht sollte Metas Argument zurückweisen, dass "die FTC nicht in der Lage sein sollte, jede Aktion anzufechten, weil Anfechtungen Zeit brauchen", sagte sie.

Metas Anwalt, Mark Hansen, sagte Davila, dass seine Entscheidung über den Ausgang des Geschäfts entscheiden werde. "Dies ist der Prozess in diesem Fall", sagte er und fügte hinzu, dass Meta nicht zwei Jahre auf den Abschluss eines längeren Verwaltungsverfahrens warten könne.

Das Within-Geschäft sei eine "wettbewerbsfördernde Akquisition", die die "Fitness-Mission" sowie die VR-Fähigkeit und -Verfügbarkeit für die Verbraucher verbessern werde, sagte er. Hansen fügte hinzu, dass der Deal wichtig für Startups sei, die übernommen werden wollen. "Wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe, würden viel weniger Leute das Risiko eingehen", sagte er. "Die FTC hat keinen Fall", sagte Hansen. "Kein Gericht hat diese Theorien jahrzehntelang akzeptiert, selbst bei besserer Faktenlage".

