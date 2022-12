Die spinnen, die Finnen: Video von Fahrradautobahn geht viral

Rad-Highway in der finnischen Stadt Oulu.

Ein Video eines finnischen Radfahrers wird derzeit besonders oft geklickt. Auf einer schneebedeckten, breiten Radstraße herrscht Vollbetrieb.

Was uns Mitteleuropäer aktuell sehr ungemütlich vorkommt, ist im europäischen Norden Standard - Schneefahrbahn und Minusgrade. Besonders verblüffend, das Fahrradvolk Finnland fährt ganzjährig auf zwei Rädern. Und zwar auf den allseits beliebten Fahrradautobahnen.

In vielen finnischen Städten sind diese Radstraßen stark frequentiert. Auf dem derzeit oft geklickten Radvideo sind am Ende auch Straßenmarkierungen zu sehen, die den Radweg und Fußgängerweg markieren. Sie werden mit einem Projektor auf die Schneefahrbahn projiziert.

Für die Einheimischen in der finnischen Stadt Oulu fallen die Temperaturen bis auf minus 25 Grad Celsius. Die Stadt, die sich selbst „Hauptstadt des Winterradfahrens“ nennt, hat sich zu einem Inbegriff nachhaltiger Fortbewegung entwickelt, wobei die meisten Kinder immer noch bei minus 20 Grad Celsius mit dem Rad zur Schule fahren.

„Ich fahre das ganze Jahr über Fahrrad. Ich besitze nicht einmal ein Auto“, sagt Ari Karjalainen, am Heimweg vom Einkaufen. Trotz des Schnees sind die Fahrradständer in der Innenstadt von Oulu vollgestopft. „Zieh dir einfach genug Gewand an“, so die 22-jährige Mimmi Kahkonen.

Radfahren um den Polarkreis

Für viele Einheimische klingt sogar der Begriff „Winterradfahren“ seltsam, da Radfahren das ganze Jahr über so üblich ist, obwohl die Stadt nur etwas mehr als 160 Kilometer südlich des Polarkreises liegt. Viele Radfahrer verwenden breitere Winterreifen mit besserem Grip, manchmal mit Stahlspikes, aber manche fahren das ganze Jahr über mit den gleichen Reifen. 1000 der 1200 Schüler der Metsokangas-Schule in der Stadt Oulu fahren den ganzen Winter über mit dem Fahrrad zur Schule.

APA/AFP/OLIVIER MORIN

„Wir sind so an den Winter gewöhnt, dass wir ihn nicht als große Herausforderung ansehen“, sagte Harri Vaarala, ein Verkehrsingenieur der Stadt. Obwohl es in der Küstenstadt immer etwa fünf Monate lang Schnee und Minustemperaturen gibt, wird ein Fünftel aller Fahrten innerhalb von Oulu mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Sechs Meter breite Rad-Highways

In den letzten Jahren hat Oulu mehrere neue Fahrradautobahnen eröffnet, das sind sechs Meter breite Straßen, die rot gepflastert sind und die fast 1000 Kilometer bestehenden Radwege ergänzen. „In einigen Fällen haben wir Autobahnen verlegt, damit sie in einen Radweg von guter Qualität passen“, sagte er.

Als die Stadt einen Winterdienst suchte, war eine der Bedingungen, dass die Schneepflug-Fahrer die von ihnen unterhaltenen Strecken selbst mit dem Fahrrad befahren müssen. „So können sie aus erster Hand verstehen, wie sich unterschiedliche Bedingungen auf das Radfahren auswirken“, so Ingenieur Vaarala.

APA/AFP/OLIVIER MORIN

(AFP/APA/Red.)