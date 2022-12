Beat Feuz: Kugelblitz auf Abschiedstour

Die Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel wird das große Finale für den besten Abfahrer seiner Zeit.

Wenn andere noch härter trainierten, schonte er lieber sein Knie, wenn die Rivalen noch härter aufkanteten, ließ er seine Skier umso mehr laufen: Beat Feuz dominierte den Abfahrtssport in den vergangenen fünf Jahren. Von 2017 bis 2021 fuhr der „Kugelblitz“, ein Spitzname seiner Schweizer Teamkollegen, in 36 Weltcupabfahrten in Folge in die Top Ten, in Peking krönte er seine Karriere heuer mit Olympiagold.

Nach Kitzbühel (21. Jänner) will Feuz, 35, diese beenden. „Die körperlichen Grenzen sind erreicht“, sagt der Wahl-Tiroler, dessen Verletzungshistorie in Schweizer Medien ganze Infografiken füllte. Feuz ist mit Ex-Skifahrerin Katrin Triendl liiert, das Paar hat zwei Kinder.

(red.)