Saisonkontingent im Tourismus wird um 400 Personen erhöht

Vorläufige Buchungszahlen deuten zwar auf eine gute Wintersaison hin, der Personalmangel in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft erweist sich aber weiterhin als prekär.

Zum Start einer vielversprechenden Wintersaison belastet Personalmangel die Branche. Das Arbeitsministerium reagiert mit einer Sofortmaßnahme.

Vorläufige Buchungszahlen deuten zwar auf eine gute Wintersaison hin, der Personalmangel in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft erweist sich aber weiterhin als prekär. Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, wird nun als Sofortmaßnahme das Saisonkontingent um weitere 400 Personen erhöht, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit.

"Von dieser Erhöhung profitieren vor allem die tourismusstarken Bundesländer, in denen die Arbeitslosigkeit besonders gering und das heimische Potenzial an Arbeitskräften weitgehend ausgeschöpft ist", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) laut Aussendung. Bereits im Juli seien 1000 zusätzliche Plätze geschaffen worden, wodurch es österreichweit rund 3000 Plätze für Saisoniers im Tourismus gab. Innerhalb eines Jahres sei damit die Zahl der Saisonkontingente fast verdreifacht worden.

(APA)