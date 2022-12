Aktie auf Talfahrt: Sporthändler XXL verlässt Österreich

Die Aktien des norwegischen Konzerns fallen in Oslo zwischenzeitlich um mehr als elf Prozent auf 3,94 norwegische Kronen.

Während Sportartikelhersteller wie Puma und JDSports aktuell zu den größten Gewinnern an den europäischen Börsen gehören, begibt sich der norwegische Sportartikelanbieter XXL sich auf Talfahrt. Die Aktien von XXL fallen in Oslo um mehr als elf Prozent auf 3,94 norwegische Kronen.

Das Unternehmen hatte zuvor die Prognose für das vierte Quartal heruntergeschraubt. Zudem wolle der Konzern im kommenden Jahr aus dem österreichischen Markt aussteigen.

XXL kam im Jahr 2017 nach Österreich. In allen Landeshauptstädten sollte es Filialen geben. 2021 wurde ein Zentrallager in Österreich eröffnet. Im Oktober sagte XXL-Österreich-Chef Magnus Kreuger jedoch, dass es eine "strategische Überprüfung" des Geschäfts gebe. Bereits damals war in der Branche von einem Rückzug des norwegischen Händlers aus Österreich die Rede.

(APA)