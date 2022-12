EU dreht lose Verschlusskappen auf Milchpackungen ab

Auf mehreren Milchverpackungen wurde bereits eine ab 2024 gültige EU-Vorschrift umgesetzt, nach der Verschlüsse an den Behältern befestigt sein müssen.

Ist es nur eine Frage der Gewöhnung oder tatsächlich extrem unpraktisch? Darüber teilen sich die Meinungen: Von „Die Milch läuft immer über den Verschluss“ und „Schrecklich“ bis „Kann endlich nicht mehr runterfallen oder verloren gehen“ findet sich in den Kommentaren auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter alles zu den neuerdings auf vielen Milchpackungen befestigten Verschlusskappen, den „Tethered Caps“, wie sie im Fachjargon heißen. „Nehmt das wieder vom Markt“, fordern Kunden von großen Handelsketten wie Rewe und Spar. Was viele nicht wissen: Die Maßnahme ist Teil einer EU-Richtlinie, die darauf abzielt, die Auswirkung von Einweg-Kunststoffartikeln auf die Umwelt zu reduzieren – also einen durchaus sinnvollen Zweck verfolgt. Die Verschlusskappen sollen gemeinsam mit der Verpackung entsorgt und recycelt werden, anstatt getrennt davon im Restmüll, oder – schlimmer noch – im Wald oder Meer zu landen.

Die Vorschrift gilt für alle „Einweg-Getränkebehälter“ mit einem Fassungsvermögen von weniger als drei Litern, also auch für PET-Getränkeflaschen mit Wasser, Coca Cola, Orangensaft oder anderen Erfrischungsgetränken. Ausnahmen sind Glas- oder Metallbehältnisse und Becher sowie Flaschen, deren Inhalt nicht zum unmittelbaren Verzehr bestimmt ist – Essig, Zitronensaft und Sojasauce dienen als Beispiele. Auch Mehrwegflaschen fallen nicht unter die Bestimmung der Richtlinie.

Stichtag für die Umsetzung ist der 3. Juli 2024. Viele Produzenten haben aber bereits vorausschauend auf die „Tethered Caps“ umgestellt – wobei nicht ausgeschlossen wird, dass im Sinne der „Verbesserung der Kundenfreundlichkeit“ noch weitere interne Analysen über die Praxistauglichkeit stattfinden, wie es bei Billa heißt. An die fixierten Kappen wird sich der Konsument aber jedenfalls gewöhnen müssen.